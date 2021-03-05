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【選委制度】消息：特首選委會增設「愛國者」界別　民主派入閘選特首料成絕唱

政治 18:57 2021/03/05

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人大將於下周四(11日)通過完善本港制度制度，並授權人大常委會訂立選委辦法

人大將審議完善香港選舉制度的草案，據悉，由1200人增至1500人的特首選委會，當中新增的第五界別「愛國者」界別，成員可能包括港區人大代表、港區政協委員、婦聯、青聯及工商聯等代表，以體現「愛國者治港」的大原則。

300人的第四界別，即是政界，原本包括：36名港區人大代表、51名港區政協委員、70名立法會議席、117名區議員及26鄉議局成員等。消息人士指，由於港區人大代表及港區政協委員，將會改劃為新增的第五界別，並取消117名區議員互選產生的席位。換言之，政界選委的組成，將會改頭換面，有消息估計，不排除由港府委任的分區委員會成員，取代部份騰空的席位。

值得留意的是，根據構思中的特首選舉辦法，參選人需要於5個界別中，各取得不少於15張提名票。在「愛國者」的把關下，民主派要取得足夠的提名票參選相當困難。

至於立法會由70席增加至90席後，盛傳分為三個界別，除了現有的分區直選、功能界別，還有新增的選委會界別，由選委會互選產生。消息人士形容，選委會界別的選民來自各行各業，具有廣泛代表性，所以屬於均衡參選的間選，並不屬於直選，亦不屬於功能界別。

有親中人士指，如果立法會選委會界別最終定為25席，那麼選委會5個界別，理論上可以平均各佔立法會5席，但如果人數是盛傳的30席，分配相當困難了。

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記者：葉紹堅

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