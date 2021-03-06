【減肥大作戰】日本肥妹被同學嘲似「家畜」　4年勁減15公斤翻身成美少女偶像

▲ 日本肥妹4年減15公斤翻身變少女偶像。

肥仔、肥妹都是潛力股！日本5人女子偶像團體「ESTLINK」隊長眠井れむ近日在社交平台上分享高中舊照，指自己過去因肥胖被同學嘲笑，為了變美，她花了4年時間減肥，最終成為偶像出道，故事相當勵志。

眠井れむ日前在社交平台Twitter上載舊照並分享勵志減肥經歷，她指自己4年前讀高中時，因肥胖被同學嘲笑為「家畜」。從照片可見，戴著眼鏡的她眼睛小小、面型圓潤、留有一頭短髮，看起來相當青澀。

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後來眠井下定決心減肥，她控制飲食，減少進食碳水化合物，在學校時上跳舞課。放學回家後，每天都會踩健身單車30分鐘，做100個仰臥起坐和100次瘦腿操，晚上睡覺時，她又會穿壓力襪，最終成功減走15公斤。

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瘦身後，眠井變得纖瘦、身材線條明顯、沒有贅肉，以往的包包面、雙下巴亦消失不見。除了減肥，眠井亦學習努力化妝，最終成為女子偶像團體「ESTLINK」的隊長。

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責任編輯：羅嘉欣