【屯門新校】保良局蔡冠深（澤富樓）幼兒園開幕　現正接受N班報名

▲ 保良局蔡冠深（澤富樓）幼兒園以感官探索啟迪創意為教學理念，提供適切且均衡的課程及學習活動，透過推行主題教學，讓幼兒建構知識。 （保良局提供圖片）

屯門區學位需求大，本港最大辦學團體之一的保良局，3月正式開辦保良局蔡冠深（澤富樓）幼兒園，提供預備班（N1）課程，現正接受報名，家長可到校索取報名表。

保良局蔡冠深（澤富樓）幼兒園為社會福利署正式註冊，屬非牟利幼兒中心，學制為半日制學前預備班（N1），早前已舉行開幕典禮。

據學校介紹，幼兒園以感官探索啟迪創意為教學理念，提供適切且均衡的課程及學習活動，透過推行主題教學，讓幼兒建構知識和培養生活自理的能力，同時關注幼兒身心健康，培育幼兒良好品格。

幼兒園採用活動教學形式授課，特別設置不同學習區角，包括體能音樂活動區、閱讀區、模擬區及感官探索區等，為學生打造全人成長的學習環境。

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保良局主席何超鳳女士表示，因應疫情學校由原定1月延至3月開學，期間除豁免學費外，學校亦為家長提供教學材料及設計教具，讓家長陪伴子女在家學習；學校亦舉辦視像活動，為新生適應學校生活做好準備，一同認識校園。

保良局蔡冠深（澤富樓）幼兒園現正接受學前預備班（N1）的幼兒報名，有興趣家長可到學校索取報名表格，或到學校網站了解詳情。

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責任編輯︰林綺玲