【屯馬綫】宋皇臺站內部照曝光　港鐵指設計揉合考古元素

▲ 宋皇臺站站共設4部升降機及10條扶手電梯，連接各出入口，提供無障礙通道。(港鐵圖片)

港鐵首次發布屯馬綫3個車站包括宋皇臺、土瓜灣和紅磡站的站內圖片，其中建造宋皇臺站期間，因發現宋元古井文物，因此車站設計揉合考古元素，為乘客提供獨特的體驗。

▲ 陶藝家黃利用陶瓷浮雕重新詮釋宋代的畫作。(港鐵圖片)

▲ B出入口通道的攝影拼貼展示藝術品的研究、準備及創作過程。(港鐵圖片)

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS