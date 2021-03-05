【屯馬綫】宋皇臺站內部照曝光 港鐵指設計揉合考古元素 社會 19:19 2021/03/05 分享： 熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮 ▲ 宋皇臺站站共設4部升降機及10條扶手電梯，連接各出入口，提供無障礙通道。(港鐵圖片) 港鐵首次發布屯馬綫3個車站包括宋皇臺、土瓜灣和紅磡站的站內圖片，其中建造宋皇臺站期間，因發現宋元古井文物，因此車站設計揉合考古元素，為乘客提供獨特的體驗。 ▲ 陶藝家黃利用陶瓷浮雕重新詮釋宋代的畫作。(港鐵圖片) ▲ B出入口通道的攝影拼貼展示藝術品的研究、準備及創作過程。(港鐵圖片) TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick 實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS 相關文章 【百年古蹟】古蹟辦建議主教山配水庫評為一級歷史建築 古諮會下周四將討論 18:54 2021/03/05 【百年古蹟】古蹟辦建議主教山配水庫評為一級歷史建築 古諮會下周四將討論 【選委制度】消息：特首選委會增設「愛國者」界別 民主派入閘選特首料成絕唱 18:57 2021/03/05 【選委制度】消息：特首選委會增設「愛國者」界別 民主派入閘選特首料成絕唱 【港區國安法】47人案律政司撤保釋覆核 4人今准保釋下周一繳保釋金 19:14 2021/03/05 【港區國安法】47人案律政司撤保釋覆核 4人今准保釋下周一繳保釋金 紅磡 港鐵