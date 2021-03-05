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【屯馬綫】宋皇臺站內部照曝光　港鐵指設計揉合考古元素

社會 19:19 2021/03/05

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宋皇臺站站共設4部升降機及10條扶手電梯，連接各出入口，提供無障礙通道。(港鐵圖片)

港鐵首次發布屯馬綫3個車站包括宋皇臺、土瓜灣和紅磡站的站內圖片，其中建造宋皇臺站期間，因發現宋元古井文物，因此車站設計揉合考古元素，為乘客提供獨特的體驗。

陶藝家黃利用陶瓷浮雕重新詮釋宋代的畫作。(港鐵圖片)

B出入口通道的攝影拼貼展示藝術品的研究、準備及創作過程。(港鐵圖片)

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