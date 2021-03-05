中大港大申1.6億醫學大樓工程撥款　議員批醫護罷工妄顧市民健康促大學加強醫德培訓

▲ 為舒援本港醫療人手不足問題，上學年起教資會資助醫療學士學額增加逾150個。（資料圖片）

為配合上學年起增加的教資會資助醫療學士學額、以紓緩本港醫療人手緊絀問題，立法會衞生事務委員會與教育事務委員會今日（5日）舉行聯席會議，討論涉及香港大學及香港中文大學的醫學大樓工程撥款，共涉近1.6億元。多名議員表示支持撥款，但關注去年初公立醫護罷工行動，影響求醫的市民健康，促大學檢討現行醫德培訓課程，校方承諾會跟進檢視，稍後須以書面交代細節。

本港大學面對醫療教學空間嚴重不足問題，立法會今討論兩項涉及港大及中大的工程項目，政府表示期望兩個項目能在今日會上獲委員同意交到工務小組委員考慮，目標在今個立法年度獲財務委員會批出撥款。

港大醫學院新醫學大樓及附屬設施建設的第二期工程顧問研究，涉及在沙宣道3號以東的「綠化帶」區域建造一座新教學大樓，以提供教學及研究設施、實驗室及演講廳等，預算約1億230萬元，如順利於本年度獲批撥款，擬於今年第2季展開研究，預計明年第4季完成研究。

中大李卓敏基本醫學大樓設施翻新工程的餘下部分，則屬裝修及小型工程，預計涉及5,720萬元，冀於今年第2季展開工程，預計2023年第1季完工。

葛珮帆稱關注大學醫德培訓 指反修例事件期間有醫生作政治表態引起病人不安

身兼中大校董的自由黨立法會議員張宇人表明該黨支持撥款，但關注大學有否教學生不可因政見不同而罷工，妄顧全港市民健康，甚或導致病人去世。民建聯立法會議員葛珮帆表明，近期大學撥款申請出現問題，議員是出於關心大學的「軟件」問題、如何培訓醫科生的醫德，指自前年反修例事件起，曾有醫護在公立醫院張貼政治標語或佩戴有政治色彩掛飾，引起病人惶恐不安，並質疑部分醫生反對引入海外醫生是「政治凌駕專業」，「好多醫生醫德似乎出現問題」，並質疑「有醫生揀人嚟救」，情況令人憂慮。

兩間醫學院代表在會上均指其醫科生均必修道德倫理課程，港大醫學院同時要求新生在開學日宣誓終身跟從日內瓦宣言、將來行事作風符合醫德；中大亦會在開學時舉行典禮，讓新生在父母見證下宣誓，但被議員質疑單靠宣誓或個別科目未能確保學生有醫德。

中大醫學院指醫德課程會與時並進 港大醫學院將嚴正檢視課程以回應社會需要

兩校均在會上承諾會跟進檢討有關醫德課程。中大醫學院副院長（發展）趙慧君指，其課程會提供以往醫學界常見個案情境教醫德，如兩名病人同時急需器官移植，但只有一個器官可供移植，道德上該如何分配，惟她指議員提及的情況在香港前所未見，大學課程無法預視到出現這些課題甚至納入教材，但承認醫學道德課程需「與時並進」，如有新的醫學道德問題在社會衍生，會研究納入教學，但事先要由多方面專家為議題設立教材。

港大李嘉誠醫學院副院長（學院發展及基建）陳應城則強調院方非常重視醫學道德課程，教學生「以病人福祉為先」，陳表示會「嚴正檢視」現時課程可否適切回應社會需要，對於有議員提出不希望醫科生畢業後做出以言論自由及學術自由凌駕法律的行為，陳表示稍後會要求相關課程加強教導。

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記者：馮琪雅