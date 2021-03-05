【搗蛋女兒】家姐亂畫細佬花面貓卸不掉　媽媽崩潰︰誰說生女兒比較乖？

▲ 姊弟一起玩耍，弟弟竟成為家姐的畫布，變成花面貓。

現今世代很多人已沒有重男輕女的觀念，更有不少媽媽心裡希望生女兒多於生仔，認為女兒較乖巧，不會像男孩般愛搗蛋。近日一名台灣媽媽卻被此想法顛覆了！她分享了女兒如何去糟蹋弟弟，大感崩潰。

姊弟一起玩失控了

該名台媽昨日（4日）在facebook群組「爆怨公社」發帖，上載了女兒跟兒子一起玩耍的照片，年幼的弟弟成為家姐的畫布、洋娃娃，臉上被畫花、頭上束有數條辮子，令人啼笑皆非。媽媽沖涼後走出廳眼見當下情景，發帖文大呻︰

到底是誰說生女兒比較乖？昨天洗個澡出來，兒子的臉被女兒畫成這樣，用了乳液、卸妝油卸了好久，才把彩色筆臉卸一點掉。

▲ 弟弟被姐姐畫成花面貓。（圖片︰爆怨公社）

成為大花面貓

從照片所見，家姐似是小學生，而弟弟似約1歲多2歲左右，兒子面上被黑藍紅的水筆塗鴉，家姐胡亂地寫了「木」字，又在弟弟眉心畫了「圭」，還有星星、愛心、三角形、橫線、圓點等。弟弟的眉毛連成一線，成為花面貓的他一臉懵懂。

媽媽辛苦地用乳液、卸妝油，也未能徹底清除兒子面上的顏色。而家姐未有罷休，第2天繼續戲弄弟弟。媽媽懷疑是否自己的女兒才會這樣，問道︰

隔天，把他弟弟當洋娃娃，追著幫弟弟綁頭髮。有誰家的姐姐跟我家一樣？把弟弟當玩具的？

▲ 當弟弟是洋娃娃。（圖片︰爆怨公社）

一眾網民有共鳴

媽媽問網民有否類似的經歷，竟引起大量網民很大的回響，不少姊姊都愛戲弄弟弟。有關帖文發帖不到一天，至今已有1萬3千多名網民關注，當中部分網民留言如下︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳