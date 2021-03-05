【醫療事故】6旬翁於廣華醫院急症室等候床位時離世　等候逾10小時間被多次呼叫但沒有回應

▲ 廣華醫院一名患有長期病患的63歲男病人上月在急症室等候區輪候內科病房床位時離世（TOPICK製圖）

廣華醫院一名患有長期病患的63歲男病人上月在急症室等候區輪候內科病房床位時離世，院方今日與病人家屬會面交代事件，並就事件致歉。院方向家屬致以深切慰問，並會盡力為家屬提供所需協助。

廣華醫院發言人表示，一名患有長期病患的63歲男病人於2月26日下午到醫院專科門診覆診，當時病人因咳嗽及痰中帶血，醫生建議他即日入院檢查及治療。約下午3時，醫院按既定程序護送病人到急症室。及至下午4至6時許，醫護人員為其進行診斷及所需檢查，其後安排病人在等候區輪候內科病房床位。當時病人清醒及情況穩定，並由一名親人陪同。病人在急症室等候期間，院方一直為其提供照料。約晚上10時半，醫護人員準備將該名病人轉送至病房，惟職員先後於等候區呼叫、透過廣播系統呼叫病人名字和致電均未能找到病人。

翌日凌晨近2時，醫護人員再次透過廣播系統呼叫病人，惟病人未有回應。於清晨近5時，醫護人員在急症室等候區輪床上發現病人失去知覺及沒有脈搏。院方即時為其進行心肺復甦並通知病人家屬，病人最終於早上5時17分不治。

發言人表示，醫院非常關注有關事件，並提醒急症室員工加強監察等候入院病人的情況。院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並會成立調查委員會檢視事件以作出改善建議，及向醫院管理局總辦事處提交報告。有關個案已轉交死因裁判官跟進。

有公立醫院急症室醫生表示，急症室每日均會有人沒有回應呼叫，「有人可能因為等得耐唔等而走咗」，他又指院方一般做法為每半小時呼叫一次，重複約6小時後仍沒有回應便會判斷病人已離開，但強調局方現時沒有相關指引或硬性規定。

他又指，醫院一般早上9至5時人手較充足，如醫護看見有病人於等候區內閉目，會喚醒病人以防其暈倒，而若有病人多次沒回應呼叫，亦應到廁所內尋找；他認為廣華醫院職員有先後於等候區呼叫、透過廣播系統呼叫病人名字和致電已「做足」，並提到該院正值重建，其急症室空間十分狹窄，等候區亦分布零散，醫護未必能巡視每個位置，但局方亦應調查該院是否有人手不足問題。

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記者：曾卓鋒、鄧凱文