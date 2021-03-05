【港區國安法】高院明處理47人案11名被告保釋覆核　將安排3層大堂轉播程序

▲ 47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，律政司就其中11人的保釋批准提出覆核，保釋覆核明日會在高等法院處理。（資料圖片）

47名參與民主派初選人士涉違國安法被控串謀顛覆國家政權罪，經過歷時4天的提訊後，其中15人獲准保釋，惟律政司就其中11人的保釋批准提出覆核，保釋覆核明日（6日）會在高等法院處理。

司法機構指，預期旁聽座位會出現供不應求的情況，將盡量提供額外座位，以確保司法公開。經考慮整座法院大樓可用的法庭和轉播設施的容量後，會安排3個法庭的延伸部分，分別位於3樓、4樓及5樓大堂，轉播有關案件的法庭程序，並提供共100個記者席／記者企位，及156個公眾席／公眾企位旁聽。另外，法庭內有12個家屬席、8個記者席及8個公眾席。



司法機構稱，法庭使用者如欲旁聽聆訊，需於高等法院大樓外低層4樓平台的指定區域排隊輪候，3個聆訊時段的籌號將於上午8時派發。任何座位在聆訊期間被閒置15分鐘或以上，將被重新分配予其他法庭使用者。



司法機構提醒，所有進入法院大樓的人士必須使用「安心出行」流動應用程式，或將其姓名、聯絡電話、到訪法院大樓的日期和時間記錄在登記表格。

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責任編輯：徐紹軒