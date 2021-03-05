【國安教育】楊潤雄正跟八大商討國安教育細節　料下學年課程及安排會有改變

▲ 教育局局長楊潤雄表示，預計下學年起資助大學的課程會有改變。（資料圖片）

立法會教育事務委員會今日（5日）討論修訂《專上學院條例》（第320章），教育局局長楊潤雄在會上透露，港區國安法落實後，正跟8間資助大學商討大學的國安教育工作細節，相信社會已留意到大學管理上的變化，又指大學需時研究將國安教育融入課程，料下學年起課程、場地管理及師生行為管理安排上會有改變。

會上有議員關注前年反修例運動期間，有大學實驗室遭破壞的事件，問及教育局會否加強對大學管制。楊潤雄表示，港區國安法實施後，已跟約見部分大學校長，包括向教資會資助的8間大學商討校內國安教育工作細節，是否符合政府期望；待完成處理資助大學，下一步將處理自資界別如何落實國安教育。

他說，相信社會已留意到大學管理上的變化，舉例如有大學校長曾強調學校必須守法，故局方相信校方正思考改變場地管理，以至師生行為管理，預計下學年「大家會見到課程及安排有些改變」。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅