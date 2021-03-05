【國安教育】教育局倡下月全民國安教育日推全方位學習　中小學早會以食安切入講解國安重要性

▲ 教育局建議學校在4月15日的「全民國家安全教育日」升掛國旗及唱國歌。（資料圖片）

下月15日將迎來港區國安法落實後的首個「全民國家安全教育日」，教育局今日（5日）向中小學校長發通告，建議學校在當日進行校本全方位學習活動，包括透過早會或班主任課講解「全民國家安全教育日」的意義，隨函附上首份詳細「講解重點舉隅」，建議教師以食安及道路安全等作為切入點，指「『安全』是人類一項重要的基本需求」，強調國家安全的重要性，籲學生把握機會認識國家安全，並鼓勵學校參加局方舉辦的國安教育活動。

教育局已於去年9月向學校發通函，建議學校於每年4月15日配合「全民國家安全教育日」安排學習活動，今再向各中小學發通函。教育局表示，為便利學校安排合適的校本學習活動，故整合與國家安全教育相關的學與教活動建議，包括在當日升掛國旗及唱國歌，提醒非中國籍的教職員和學生唱國歌時亦應遵守相關禮儀。

局方又建議學校就國家安全教育進行「校本全方位學習活動」，包括透過早會或班主任課講解「全民國家安全教育日」的意義，並提供「講解重點舉隅」供學校參考。

▲ 教育局向學校提供適用於「全民國家安全教育日」早會及班主任課的講解重點舉隅。（教育局通函截圖））

隨函附上的「講解重點」未有按中小學不同年級程度調整內容，局方建議教師以食安、家居安全及道路安全切入，「我相信大家都喜歡在安全的環境生活和學習，因此『安全』在我們生活是不可缺少的」，引申至「同一道理，國家安全是十分重要的」，遂解釋國家安全是「國家生存與發展的基本前提」、「涉及人民及國家的整體利益」，並涵蓋生態及經濟文化安全等不同領域。

局方建議教師指出國家安全「看似遙不可及，其實與我們息息相關」，強調維護國家主權和國安等，是每位負責任的國民必須共同履行的義務，因此應盡責任了解及遵守港區國安法，籲學生「把握每個認識國家安全的機會，盡公民義務合力守護國家安全和法治」。

局方亦建議學校於早會、班主任課或小休時段等其他合適時間播放「國家安全• 你我要知」有聲繪本；透過不同學習領域或科目課程和德育、公民及國民教育的課堂，講解有關國家安全教育的學習元素；在學校壁報板簡介港區國安法的立法背景、意義和主要內容；學生就國家安全的不同領域進行資料搜集或專題研習等；學校亦可舉辦以「國家安全」為題的班際或級際比賽，例如國情知識問答、壁報設計、海報設計和標語創作等比賽。

為加強中小學生對國家安全的認識，教育局課程發展處正舉辦「國家安全校園壁報設計比賽」和「2021『全民國家安全教育日』網上問答比賽」，前者於3月26日截止提交作品，後者將於4月12至19日舉行。

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責任編輯：馮琪雅