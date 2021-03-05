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【強檢大廈】政府公布5大廈納強檢　包括愉景新城第1座

社會 22:35 2021/03/05

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政府晚上公布5個地點納強檢名單，包括荃灣愉景新城第1座。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，今日（5日）新增11宗新增確診個案，4宗是本地源頭不明個案，其餘4宗與早前個案相關。政府晚上公布5個指明地方納強制檢測公告刊憲，包括荃灣愉景新城第1座。

任何人在2月20至3月5日期間，曾身處所列指明地方超過2小時的人士，須於3月7日或之前接受檢測。受檢人士若在3月3日至5日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新增一宗或以上確診個案的大廈：

  • 荃灣愉景新城第1座
  • 西營盤居仁里3號居仁閣
  • 觀塘安達邨仁達樓

出現一宗或以上確診個案的工作場所：

  • 深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署10樓勞工處
  • 中環皇后大道中100號20樓2001室IMC Asia Pacific Limited

政府明日（6日）會在2個地點增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員：

  • 荃灣荃景圍體育館外平台
  • 觀塘安達邨仁達樓

而位於黃大仙廣場、深水埗楓樹街遊樂場、沙田大會堂廣場及大埔社區中心的流動採樣站會延長服務日期至3月14日（星期日）。

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記者：徐紹軒

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