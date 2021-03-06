油麻地新填地街清晨火警住「板間房」男人死亡　一名消防員灼傷

▲ 油麻地新填地街寶祥大樓，清晨5時許發生火警，1名男子在梯間被發現死亡。

油麻地新填地街寶祥大樓，清晨5時許發生火警，1名男子在梯間被發現死亡，11人受傷，包括6男5女，其中1名女子昏迷。另有一名消防員在行動中灼傷，送院接受治療後已出院。

消防今早（6日）交代火警指起火單位是一間板間房，在單位內近大門位置發現一名男子受傷，之後證實死亡，共救出47名居民，另外有17人自行疏散。消防出動2條喉和2隊煙帽隊，動員102名消防及救援人員，19輛消防車和10輛救護車，約6時半將火警救熄。

至於起火原因仍在調查中，消防處會成立專案小組跟進。 消防指起火單位位於一樓，單位嚴重熏黑，玻璃窗碎裂。有住客指事發時正在睡覺，又指大廈很多單位都是劏房，通道較為狹窄。

警方早上仍然封鎖介乎碧街至咸美頓街一段新填地街，部分大廈居民在路邊休息，暫時未能返回大廈。民政事務處開放梁顯利油麻地社區中心一樓及三樓供受影響的居民暫住，並在廣華醫院設立跨部門援助站。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：伍瑋瑋