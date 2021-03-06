【K11 MUSEA重開】K11 MUSEA今午重開　全部2000名員工及租客兩次檢測呈陰性

▲ K11 MUSEA表示聘用專業人員及安排智能消毒機械人清潔消毒。

K11集團發言人（６日）表示，K11 MUSEA在過去一星期主動閉館期間，安排流動檢測車，為商場員工及租戶員工先後進行兩次新冠肺炎病毒檢測。兩次檢測全部檢測結果皆為陰性，集團亦要求持有陰性結果證明的員工今天才可以上班。

發言人指，K11 MUSEA亦有聘用專業人員及安排智能消毒機械人，閉館期間每天為商場內所有公用空間、通風系統、餐廳及商舖進行深層清潔及消毒。

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商場重開時，除了所有員工須出示陰性檢測結果，商場職員亦會在各出入口為顧客量度體溫及消毒雙手，並確保員工及顧客在場內皆佩戴口罩，而洗手間、扶手及自動電梯等公用設施，亦將定時進行清潔消毒。

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▲ K11 MUSEA今日中午重開。（陳靜儀攝）

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責任編輯 :羅嘉欣