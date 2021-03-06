  • 21°C
香港時間 : 2021306日 (週六) 12:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【K11 MUSEA重開】K11 MUSEA今午重開　全部2000名員工及租客兩次檢測呈陰性

社會 10:28 2021/03/06

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

K11 MUSEA表示聘用專業人員及安排智能消毒機械人清潔消毒。

K11集團發言人（６日）表示，K11 MUSEA在過去一星期主動閉館期間，安排流動檢測車，為商場員工及租戶員工先後進行兩次新冠肺炎病毒檢測。兩次檢測全部檢測結果皆為陰性，集團亦要求持有陰性結果證明的員工今天才可以上班。

發言人指，K11 MUSEA亦有聘用專業人員及安排智能消毒機械人，閉館期間每天為商場內所有公用空間、通風系統、餐廳及商舖進行深層清潔及消毒。

5類優先接種新冠疫苗群組，即看：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

商場重開時，除了所有員工須出示陰性檢測結果，商場職員亦會在各出入口為顧客量度體溫及消毒雙手，並確保員工及顧客在場內皆佩戴口罩，而洗手間、扶手及自動電梯等公用設施，亦將定時進行清潔消毒。

LEGO迷引頸以待的全港首間LEGO超級室內遊樂場香港樂高®探索中心（LEGOLAND Discovery Center Hong Kong）終有好消息，以成千上萬塊樂高®積木打造，以親子為主的室內遊樂場3月6日在K11 MUSEA正式開幕，詳情即看：【下一頁】

K11 MUSEA今日中午重開。（陳靜儀攝）

本港第4波新冠肺炎疫情未止，昨日確診個案微升至11宗，本地佔8宗，其中一半屬源頭不明，5幢大廈被納入強制檢測名單，另初步確診個案少於10宗。詳情即看：【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯 :羅嘉欣

相關文章

【患者行蹤】小學老師曾到尖沙咀K11 Musea看戲　深水埗鴻福大廈保安員源頭不明
16:39 2021/03/04
【患者行蹤】小學老師曾到尖沙咀K11 Musea看戲　深水埗鴻福大廈保安員源頭不明
【名潮食館群組】當局今日安排K11 Musea員工第2次檢測　張竹君對餐廳手推車扶手驗出病毒感奇怪
17:37 2021/03/04
【名潮食館群組】當局今日安排K11 Musea員工第2次檢測　張竹君對餐廳手推車扶手驗出病毒感奇怪
商場 病毒檢測 K11 MUSEA 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶