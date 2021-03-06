【疫苗接種】袁國勇接種「復必泰」疫苗　指接種疫苗如戴口罩籲市民注射

▲ 港大醫學院多名教授接種復必泰疫苗。

港府開展新冠疫苗自願接種計劃，5個優先群組市民可網上預約接種科興或復星/BioNTech的「復必泰」疫苗。政府疫苗顧問專家委員會成員之一、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（6日）到西區中山紀念公園體育館接種由內地復星醫藥／德國藥廠BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗「復必泰」疫苗。

袁國勇今日下午約2時半抵達設於中山紀念公園體育館的疫苗接種中心，同行者包括醫管局前主席梁智仁、香港大學內科學系榮休教授楊紫芝，以及新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。

▲ 港大微生物學系講座教授袁國勇（右）及港大內科學系榮休教授楊紫芝（左）。（陳永康攝）

袁國勇打針後表示，自己之前講過會觀察疫苗約一年先會接種，而「復必達」疫苗的臨床試驗在去年2月已開始做，距今已有一年時間，有關疫苗亦已發表第二及第三期的臨床數據。

他說，原本自己打算接種由港大研發的噴鼻式疫苗，但由於香港沒有廠房，疫苗需在內地生產，但現時仍未能出口，港大團隊正努力進行有關工作，疫苗在內地製造後，正安排來港做首期臨床測試。

袁國勇亦提及，自己已64歲，不能參與港大噴鼻式疫苗的測試，疫情下經常需要到爆發疫情的地方視察，自己要做病毒研究，經考慮後決定到中心接種「復必泰」疫苗，

要用隻猛一啲，副作用多啲，保護力高啲嘅疫苗。

袁國勇多番稱自己已64歲，希望接種疫苗可起示範作用，在中心內亦「自己親自幫自己打針」，並再次呼籲市民接種疫苗，

打疫苗有少少似戴口罩，若個個都打，超過7、8成人接種，疫情可以快點控制下來，大家可以正常上班﹑跟朋友出外吃飯等，而不用像現在般困難，經濟轉差﹑失業等。

翻查資料，袁國勇現年64歲。而去年踏入90歲的楊紫芝是香港大學榮休教授和名譽臨床教授，她於1947年以16歲之齡，入讀港大醫學院，畢業後加入港大內科學系，並在瑪麗醫院工作，1974年獲晉升為醫學教授。楊紫芝於1983年獲任命為醫學院院長，更是首位擔任該職位的女性；在1985至1993年間，她先後擔任港大副校長及高級副校長。她在1999年正式退休。

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食物及衞生局局長今日（6日）早上出席電台節目時指，第二批復星/BioNTech的「復必泰」疫苗即將到港，而另一款英國阿斯利康疫苗則約在第二季季尾抵港，當局會與藥廠密切聯絡。

政府昨日（5日）晚上公布，截至昨晚8時的過去24小時，約有1.01萬名市民接種首劑科興疫苗，當中約3,900人在5間社區疫苗接種中心接種，另約5,600人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。由上月22日起，累計約有7.23萬人接種了第一劑科興疫苗。

而截至昨晚8時的過去24小時，分別約有4,900人及6,000預約了接種科興和「復必泰」疫苗，預約人數分別累計已有26.76萬人及11.08萬人。

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記者：陳曉瑩﹑伍瑋瑋