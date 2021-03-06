【新冠肺炎】新增11間餐廳曾有確診者到訪　勞工處文員光顧多區共10間餐廳

▲ 47歲勞工處男文員食勻10間餐廳。

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，昨（5日）新增11宗確診個案，8宗本地確診個案中，有4宗不明源頭個案。衞生防護中心昨更新確診者潛伏期行蹤表，再增11間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增11間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

灣仔 海殿大廈 博多拉麵別天神 21/02/2021 11063

荃灣 8 咪半 叁茶陸飯 27/02/2021 11061

荃灣 8 咪半 金鳳大餐廳 28/02/2021 11061

荃灣 愉景新城 潮食會 01/03/2021 11061

荃灣 TCL 工業中心 冠荃 27/02/2021 11061

荃灣 愉景新城 大家樂 03/03/2021 11061

荃灣 荃豐中心 大家姐 02/03/2021 11061

沙田 新城市廣場 1 期 翠園 28/02/2021 11061

沙田 禾輋廣場 元氣壽司 28/02/2021 11061

深水埗 福隆大廈 老地方茶餐廳 01/03/2021 11061

深水埗 福華街 159 號 潤發飯店 03/03/2021 11061

11間食肆主要來自個案編號：11061患者。患者為勞工處47歲男文員，居於愉景新城。他於3月1日感不適，曾在傳染期與家人到荃灣及深水埗不同食肆吃飯。其同住家人亦是勞工處員工，已初步確診，二人工作的辦公室同位於長沙灣政府合署10樓。

除了餐廳，他亦曾到訪荃灣公共圖書館及禾輋廣場。

另個案編號：11063為18歲男學生，2月22日出現頭痛和發燒，住秀茂坪曉麗苑曉暉閣，曾於21日去過灣仔博多拉麵別天神。

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責任編輯：楊宛茜