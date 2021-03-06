【疫苗接種】消息：55歲女人曾接種科興疫苗 疑出現中風入院後死亡

▲ 消息指，一名55歲女人，在3月2日接種新冠疫苗，數日後出現中風。

本港懷疑再有接種疫苗後死亡個案，消息指，一名55歲女人，3月2日在官涌體育館接種科興疫苗，3月5日身體不適，懷疑出現中風，入住廣華醫院接受治療，延至凌晨4時多不治。據了解，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會下周一會討論個案。

科興、復必泰疫苗副作用比較：

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據了解，院方正審視其病歷，並已按照機制即時呈報衞生署，現時未知其中風情況是否與接種疫苗有關係。

政府昨晚公布新冠疫苗接種及預約打針最新數字，由上月22日起，累計約有7.23萬人接種了第一劑科興疫苗。另外一名83歲老翁3月4日上午在中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到暈眩及胸部不適，其後被送往律敦治醫院，經治療及觀察後，情況穏定，無須留醫。

▲ 消息指患者入住廣華醫院。（陳國峰攝）

5類不宜接種新冠疫苗人士，即看：

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本港新冠肺炎疫苗接種計劃在2月26日展開，衞生署在3月2日接獲一宗嚴重異常事件報告，涉及一名63歲男子接種新冠疫苗2天後死亡。衞生署衞生防護中心總監林文健提醒，如有嚴重或不能控制好的慢性疾病、對疫苗成分過敏，或有嚴神經系統疾病人士，都不建議接種新冠疫苗。詳情即看：【下一頁】

TOPick已向醫管局及衞生署跟進。

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記者：伍瑋瑋