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【馮盈盈完約】FYY入行5年自爆回復自由身　馮盈盈：來到完約離巢的一天

娛樂 11:54 2021/03/06

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馮盈盈昨晚突然在社交平台宣佈離巢。

藝人馮盈盈昨晚（5日）突然在社交平台出Post宣佈「約滿離巢」的消息，令網民嘩然。馮盈盈在YouTube上載全新影片，又寫下「回復自由身」等的標題字眼，令不少網民猜測她要約滿離開TVB。

【緋聞女王】馮盈盈講「閃婚實出事」否認暗諷舊愛　FYY認等桃花公開擇偶條件

馮盈盈昨晚忽然在社交平台宣佈離巢。（Instagram圖片）

【舊愛結婚了】醫生舊愛Martin低調行婚禮　馮盈盈桃花運旺不愁寂寞

馮盈盈約滿離巢？

馮盈盈在個人IG寫道：「入行第5年，來到完約，離巢的一天，回復自由身後，我拍了這條VIDEO 以作紀念，希望大家喜歡。」她又在影片強調是不經刪剪版，故很多人留言以為她真的要離巢。

不過，在影片中，馮盈盈一開首便講到：「今日其實係我退租南昌單位嘅日子！」直接解開她的「離巢」之謎，其實只是她的租約期滿要搬屋，而非離開TVB，幽默地開了一個玩笑。

馮盈盈的離巢是指舊居租約滿。（Instagram圖片）

力捧上位小花

馮盈盈於2021年1月開設個人YouTube頻道「FYY馮盈盈」，短短2個月已吸引逾9000人訂閱。

她並曾拍片分享護膚心得，又以素顏性感造型上陣，大晒長腿好吸睛。此外，馮盈盈亦有拍攝烹飪片段，內容頗豐富。

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【是非不斷】開網店轉賣贈品被質疑「等錢洗」　江嘉敏發文逐點平反：有人惡意抹黑

馮盈盈出身2016年港姐，因奪冠入行，獲力捧拍劇做主持。馮盈盈一向言論大膽，多次因在《後生仔傾吓偈》中談及性話題，而被封性博士。

FYY的劇集演出不多，但在出道作品《果欄中的江湖大嫂》中演「小狼女」一角已獲好評，之後在《白色強人》及《反黑路人甲》中演技亦漸有進步，是新一代花旦中的力捧人選。

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同場加映：蔡思貝訪問

撰文 : TOPick 柴犬出動

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