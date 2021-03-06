【疫苗接種】陳肇始：預約打針人數下跌屬人之常情　第二批「復必泰」疫苗即將到港

▲ 食物及衞生局局長陳肇始表示，理解近日預約接種疫苗的人數減少，認為屬人之常情。（經濟日報資料圖片）

本港一名有長期病患和呼吸道病史的63歲男子接種科興疫苗後死亡，食物及衞生局局長陳肇始指，理解事件後近日預約接種疫苗的人數減少，認為屬人之常情，強調有慢性疾病的市民應向私家醫生查詢自己是否適合接種；又言第二批復星/BioNTech的「復必泰」疫苗即將到港，英國阿斯利康疫苗則約在第二季季尾抵港。

陳肇始今日（6日）早上出席電台節目時首度回應有市民早前接種科興疫苗後死亡的個案，表示留意到事件發生後，預約打針的人數下跌，市民可能要再「諗一諗」，或先詢問家庭醫生，認為情況正常，是人之常情，當局會盡量解答市民疑慮及加強宣傳工作的針對性，亦會與大學研究相關個案，主動搜集無法預見或異常事件數據。

陳肇始說，目前已有逾20萬人預約接種科興疫苗，當中7.2萬人已打首針，而第二批復星/BioNTech的「復必泰」疫苗即將到港，而另一款英國阿斯利康疫苗則約在第二季季尾抵港，當局會與藥廠密切聯絡，暫未因歐盟對疫苗實施出口管制而收到供應有問題的通知。

陳肇始在節目後重申，專家委員會初步認為死者情況與疫苗無直接關係，但死因仍有待解剖報告，委員會認為打疫苗利益多於風險，故會繼續接種計劃，但呼籲有慢性病市民，如有疑慮應向家庭醫生查詢意見。

立法會財委會早前撥款10億元設立新冠疫苗保障基金，市民一旦在接種疫苗後來出現異常或無法預期情況，可獲賠償。陳肇始在節目中形容，保障基金是有備無患，讓市民安心，亦可在處理繁複和需時的訴訟期間，獲得經濟援助。

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記者：陳曉瑩