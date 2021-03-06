【恐怖意外】窗邊聽歌手機不慎飛出窗　16歲少年為撿手機墮樓12層死亡

▲ 16歲少年窗邊聽歌手機不慎飛出窗，為撿手機墮樓12層死亡。

土耳其日前發生一宗墜樓悲劇。一名16歲少年坐在窗邊聽歌用電話時，電話不小心飛出窗外，為了及時撿回空中的電話，少年不小心失去平衡，直墮12層樓，最終傷重不治。

綜合外媒報導，事發於當地1日下午2點30分左右，16歲少年Ismail Ababey被發現從高處墜樓，身受重傷。警方考慮到少年耳朵裏有耳機，相信意外是因為他獨自在家中坐在窗邊聽歌及使用電話，沒想到電話不小心飛出窗外，為了要撿回飛在空中的電話，不小心失去平衡，從12樓窗邊直墮地面。

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據閉路電視畫面，Ismail Ababey從高空極速墜落地面，一名路人發現後馬上衝上前了解，只見他傷勢相當嚴重，倒臥血泊中，但仍有生命跡象。醫護人員接報後趕到現場急救，但送醫後不幸宣佈不治。

目前土耳其警方已針對意外展開調查。

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責任編輯：羅嘉欣