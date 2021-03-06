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【專制爸爸】禁大學兒子與異性單獨出街　港爸威脅斷學費經濟封鎖︰代表唔認真讀書

育兒經 12:50 2021/03/06

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一名男大學生指出，爸爸不准他與異性單獨出街，甚至以經濟封鎖來威脅他。

家長關心「中學生應否談戀愛」，但大學子女又如何？近日本港一名男大學生於網上討論區指出，爸爸不准他與異性單獨出街，甚至以經濟封鎖、斷學費、斷生活費作威脅，令大學生非常苦惱，向網民求助解決方法。

與女生單獨出街即經濟封鎖

該名男大學生本周二（2日）於網上討論區「Dcard」，以「唔準（准）我單獨同女仔出街，否則經濟封鎖同斷我學費，生活費」發文，表示其父自小對他管制多多，父子關係非常差。他大呻︰

老豆今日開始禁止我單獨同異性出街……佢話只要俾佢知道我單獨同女仔出街，即刻經濟封鎖我，斷我學費生活費，因為咁樣係代表我唔認真讀書。

他問網民「可以點做？」又指爸爸稱「再嘈即刻趕出屋企」，令他陷入苦惱中。

網民建議兼職賺錢免父操控

不少網民紛紛提出意見，認為大學生不必受爸爸操控，可以嘗試找兼職應付生活費，至於學費則可以向政府借學生貸款。網民留言，「自己出嚟打工賺學費算啦，唔使靠老豆」、「可以借學貸以後畢業還，我而家都係咁仲邊返工邊返學」。不過，也有網民指出，要獨力賺學費不容易。點擊看更多網民意見︰

    點擊圖片放大
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    +7

此外，亦有網民分享他們的經歷，有人完全沒零用錢，自己打工賺學費、生活費，兼顧到學業之餘，還獲得獎學金。另一位網民自稱做飲食業兼職，一個月返工12日左右，賺到近8千元。

另一方面，有人認為即使不能單獨與異性出街也不是大問題，「你而家都無經濟能力得呢個方法」，更指父母肯幫忙交學費已算不錯，有不少大學生要自己交學費。

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責任編輯︰王明芳

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