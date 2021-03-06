【安心出行】薛永恒：程式下載量逾320萬令人欣慰　研藍芽免掃碼自動記錄行蹤

▲ 創新及科技局局長薛永恒指，「安心出行」已有逾320萬下載量。（經濟日報資料圖片）

港府推出「安心出行」手機應用程式，供市民記錄行蹤，市民進入食肆及表列處所都需要掃描程式QR Code（二維碼）或登記個人資料。創新及科技局局長薛永恒指，「安心出行」已有逾320萬下載量，佔本港人口4成多，形容數字令人欣慰。

薛永恒今日（6日）早上出席電台節目時表示，現時於「安心出行」收到感染風險通知的市民，可以到社區檢測中心進行一次免費檢測，現時有超過3,500名市民已接受免費檢測，亦已有80多名確診者有安裝「安心出行」程式，記錄他們曾到過2,700多個不同場地。

對於市民乘搭港鐵及公共交通工具是否要掃描「安心出行」QR Code（二維碼），薛永恒在節目後指，由於交通工具擠迫，要求掃碼的做法困難，當局正研究透過發射器，只要市民手機開啟藍芽即可，但需要時間研發。

被問及愈來愈多市民都接種疫苗，電子針卡會否可以成為與內地通關的其中一個重要條件。薛永恒說，期望市民會下載「智方便」流動應用程式，查閱自己的接種疫苗紀錄，作為電子針卡，但因應現時疫情，政府仍未能夠在現階段確定接種疫苗後與國際交流是否可以重新恢復，故創科局暫未有一個計劃，如何做到透過接種疫苗、有一個疫苗憑證就可以去通關，仍要視乎整個疫情發展，然後再作考量，再跟周邊地區及國際交流及論，方能落實。

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記者：陳曉瑩