【疫苗比較】消息：55歲女人接種科興疫苗3日後出現中風不治　一文看清3大供港疫苗比較

▲ 一文看清3大供港新冠疫苗比較。

新冠肺炎疫苗接種計劃上周五（2月26日）展開，衞生署在3月2日接獲一宗嚴重異常事件報告，涉及一名63歲男子接種新冠疫苗2天後死亡。消息指一名55歲女人在3月2日接種疫苗，3日後出現中風後即日不治。詳情即看:【下一頁】

衞生署表示，一般而言，新冠疫苗常見的副作用通常輕微及暫時性，部分人士亦可能出現較嚴重，但一般有異常反應較罕見。接種疫苗後，市民將被要求在觀察區逗留15至30分鐘。

５類不宜接種新冠疫苗人士，即看：

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新冠疫苗臨床事件評估專家委員會表示，市民有責任先審視自己的身體狀況，如有嚴重疾病，應先諮詢家庭醫生意見，有不良習慣及患嚴重疾病的人士，亦應先處理好自己的病情再接種疫苗，即看科興、復必泰常見副作用:

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記者：伍瑋瑋