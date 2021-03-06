【K11 MUSEA重開】大批市民中午湧入商場　商場指已為店舖提供獨立鮮風並作檢查

▲ K11 MUSEA關閉一周後重開 ，有不少市民到訪。（林宇翔攝）

「K11 MUSEA」因爆疫閉館近一周消毒後，今日（6日）重開，有大批市民到商場購物及用膳，包括一家大小，不少人在重開前已在門口外排隊，等候入館。商場指已為每間店舖提供供風量符合政府標準的獨立鮮風，並在重開前就鮮風及排風作檢查。

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「K11 MUSEA」閉館6日後，今日中午12時重開，過百人中午前已在閘外等候入內，開閘後市民亦紛紛湧入商場。商場要求入場者須佩戴口罩，並安排多名職員在出入口位置為顧客量體溫，以及提供消毒槎手雙手液，有人員定時清潔消毒公用設施，又派出流動的智能消毒機械人消毒空氣。

現場所見，館內人流不少，有市民到館內餐廳用膳，亦有市民與跟消毒機械人拍照。

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「K11 MUSEA」高級項目總監董正綱在現場接受傳媒採訪時表示，商場為每間商舖提供獨立鮮風，供風量達到政府要求，而店舖的機電裝備由各自的承辦商負責，閉館期間已檢查所有商舖的鮮風和排風系統。

位於K11 MUSEA內﹑全港首個室內Legoland今日亦開幕，商場已部署多項消費旅遊推廣吸客，詳情即看：【下一頁】

「K11 MUSEA」內的名潮食館餐廳早前爆疫，累計有50宗確診，商場上周日（28日）起閉館，為館內所有空間進行霧化消毒及加強防疫措施，並安排所有「K11 MUSEA」員工及租戶員工進行病毒測試，全部2,000名員工及租客兩次檢測呈陰性，詳情即看：【下一頁】

「香港樂高探索中心（LEGOLAND® Discovery Centre）」開幕後，料可創造近百個職位，亦擬增聘更多人手。場內10大主題園區玩樂詳情﹑門票收費﹑入場防疫須知等即看：【下一頁】。

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記者：陳曉瑩