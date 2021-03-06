【豪宅曝光】居紅磡逾千呎豪宅客廳可Camping　黃祥興為陪子女結業餐廳轉行拍片網購

▲ 黃祥興因上節目《天天開運王》曝光豪宅。

節目《天天開運王》於4日晚播出一集中，找來玄學師傅為藝人黃祥興上門睇風水。黃祥興於2012年與圈外女友Peggy在法國結婚，二人婚後育有1女2子，一家5口居於紅磡的大型屋苑，家中實用面積約為1400呎，是市值逾2000萬的相連單位。

▲ 黃祥興一家居於紅磡。（截圖）

豪宅內貌曝光

今次，黃祥興與一女一子為節目出鏡，連帶曝光家居內貌。黃祥興的家以簡約平實風格為主，有不少木系傢具。家中的客廳及飯廳超寬敞，飯廳中間放置大圓桌，方便家人朋友聚餐，後面放有收藏櫃，有酒及酒杯等。

而黃祥興的家中亦隨處可見有全家福及小孩照片，非常溫馨。客廳中就有L型大沙發，及放有不同的小孩玩樂設施，如大畫板及車等。

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黃祥興早前更在家Camping，扎起帳幕，閒時又會與小朋友在廳中拉筋做運動，位置非常寬闊，有足夠空間予3位小朋友活動。

廚房就採用玻璃門設計，另外小朋友睡房就感覺溫馨，有明亮光線，及以粉色及米白色做主調。

▲ 黃祥興一家5口。（Instagram圖片）

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為陪子女結束餐廳生意

黃祥興是法籍華人，父母是越南華僑，早於5歲已移居法國生活。但在他成長後未太適應法國生活節奏，故回港發展。他於2005年參加《香港先生競選》而入行，憑混血兒的外表成功獲不少拍劇機會，憑做配角也闖出一條路。

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演藝工作外，黃祥興亦有開法國餐廳10年，但於去年再做爸爸的他，就為了有更多時間陪伴子女，所以決定結束餐廳生意。

之後，黃祥興就轉戰網上平台拍片及網購，不但與女兒拍片教法文，又與朋友做鮑參海味食物包，及牛扒凍肉等的生意，非常有生意頭腦。

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