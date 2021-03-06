【真人大力水手】注射6公升凡士林到手臀扮大隻　男子肌肉壞死後遺症多開刀保命

▲ 男子注射6公升凡士林到手臀扮大隻，致多種後遺症需開刀保命。

俄羅斯一名男子為了令自己二頭肌快速長成，注射6公升凡士林到手臂，讓自己外觀變成肌肉男，並挑戰綜合格鬥，但當時極速就被比他老20歲的大叔打倒。目前，他發現注射凡士林後湧現許多後遺症，醫生也表明有生命危險，需接受手術，不過就因疫情而不斷延期。

綜合外媒報道，24歲的俄羅斯軍人Kirill Tereshin退役後便投入綜合格鬥（MMA），為了令二頭肌快速長成，他於2019年選擇注射6公升凡士林到2隻手臂。手臂短時間內增至60cm(24英寸)。有段時間，手臂更曾粗至74cm。

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雖然外表上肌肉變大，但其格鬥實力沒有增長。他的動作緩慢，上場3分鐘便被老20歲的大叔打倒。

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後來，他發現因注射過量，他幾乎無法站立，手臂兩度腫脹，更影響身體機能。手臂出現後遺症，如發炎流膿、肌肉壞死、填充物硬化等，醫師指將有生命危險必須做手術。雖Kirill Tereshin已做過數次手術，不過近期的手術卻因疫情而不斷延遲。

因為我的愚蠢，沒考慮到後果，我決定要做手術來擺脫惡夢。但因為疫情，手術時間不斷被延遲，可能會推到年底才能做手術。

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