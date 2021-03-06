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【疫苗接種】55歲女人接種疫苗後3日中風不治　孔繁毅：患者有高血壓及高血脂

社會 15:10 2021/03/06

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新冠疫苗臨床事件評估專家委員會召集人孔繁毅教授（左)。（陳永康攝）

本港懷疑再有接種疫苗後死亡個案，消息指，一名55歲女人，3月2日在官涌體育館接種科興疫苗，3月5日身體不適，懷疑出現中風，入住廣華醫院接受治療，延至凌晨4時多不治。據了解，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會下周一會討論個案。詳情即看：【下一頁】

科興、復必泰疫苗比較，即看:

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新冠疫苗臨床事件評估專家委員會召集人孔繁毅教授今日（6日）接種復必泰疫苗，對被問到再有個案接種疫苗後死亡，他表示有關個案仍要委員會討論，同時要等待臨床數據分析，包括解剖後情況，才知道其個案情況。

接種新冠疫苗注意事項，即看:

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孔繁毅指出初步了解，該名55歲女有血壓高﹑血脂高，不排除因而中風，但詳細情況仍要在下周一會開會審視個案才有公布，現時並沒有數據顯示接種科興疫苗後會誘發中風，強調長期病患者如果情況控制得好，可以接種疫苗，問題是血壓、糖尿控制不好，接種疫苗前就要先諮詢醫生。

被問到兩宗死亡事件均於官涌體育館社區疫苗接種中心出現，孔繁毅認為只屬巧合。至於接種中心是否有責任篩選適合接種的市民，他認為接種者本身也有責任說明自己身體情況，而非期望接種中心醫護人員會詳細查問。

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記者：伍瑋瑋

 

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