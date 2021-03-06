【痛失至親】相依為命10載弟弟猝死家中　哥哥不捨伴屍4個月如常照顧

▲ 烏克蘭一對兄弟相依為命10年，早前弟弟猝死家中，哥哥伴屍4個月。

家是最好的避風港，家人的支持也是最大的強心針。烏克蘭一對中年兄弟相依為命10年，可是早前弟弟疑因心臟病猝死家中，哥哥因不捨至親，伴屍長達4個月，如常與屍體一起生活。直至屍身腐爛傳出惡臭，鄰居上門才揭發事件。

鄰居上門驚見腐爛屍身

據英國《太陽報》報道，烏克蘭中部新莫斯科斯克鎮（Novomoskovsk）的52歲哥哥Valeriy與42歲弟弟Andrey自從父母離世後，便繼續在雙親的故居一起生活，兄弟感情相當好。近日鄰居因久未見兄弟二人出現，因此擔心起來，決定到訪他們家中。

鄰居Albina向當地傳媒體表示，當他們走進兄弟的房屋時，已聞到惡臭。她講述當時見到令人震驚的畫面︰

有一個人躺在沙發上，被蓋上毯子。當我們把毯子扔到一邊時，才看到這是腐爛的屍體。

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兄因害怕孤獨與屍體生活

Albina仔細一看才發現那是弟弟Andrey，他臨終看來穿著藍色和黑色的條紋T恤。她補充，哥哥Valeriy與腐爛的屍體一起生活了幾個月，把弟弟當成活著一樣，如常照顧他、與他交談，在屍體旁吃飯。Albina透露Valeriy跟她說，「他因害怕孤獨，而與弟弟的屍體生活」。

有鄰居聲稱，早已發現兄弟倆的家有點異常，即使去年尾正值嚴寒，他們家依然開啟窗戶通風，而不是保持家中溫暖。鄰居Oleksiy說︰

他們房子的窗戶整個冬天都開著。我當時還在想，他們很熱嗎？

鄰居估計Valeriy想保持室內低溫，以減慢弟弟屍體腐爛的速度。警方接報到場後，將Andrey的遺體從沙發移到地毯上，其後帶走屍體處理。Valeriy告訴警員，弟弟死於心臟病。

當地警察局發言人Hanna Starchevska指出，Valeriy與弟弟的屍體一起生活了4個月。經初步檢查後，屍體表面沒發現任何受到暴力的跡象，相信他死於自然，而確實的死亡原因有待進一步檢查確定。

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責任編輯︰王明芳