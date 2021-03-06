  • 21°C
香港時間 : 2021306日 (六) 19:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學校停課】逾10宗初步確診　聖保羅男女中學及聖保羅書院停課14日　

社會 16:53 2021/03/06

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

兩間學校停課14日

本港疫情未止，今日（6日）新增8宗新冠肺炎確診個案，涉及2男6女，年齡為1至75歲，其中4宗為輸入個案，本地病例有4宗，當中2宗屬源頭不明。本港至今11,075宗確診個案。

早前確診個當中，有患者的兩名兒子及家中外傭初步確診，其中一人就讀聖保羅男女中學，中六學生，２月２４日最後一日面授，在宿舍住到3月4日，如果曾共用洗手間須密切接觸，另一名家人就讀、聖保羅書院中四，最後一天上學是3月4日，需要停課14日，如果明天確診，兩間學校需要強制檢測。

另外，一宗初步確診個案，女兒就讀聖安多尼學校，學校需要停課１４天。至於初步確診個案中，包括4宗屬源頭不明，詳情即看：【下一頁】

今日源頭不明確診個案中，２名患者行蹤涉及多間食肆，包括太古坊林肯大廈工作男會計確診，曾到KFC及碗碗香，了解行蹤即看:【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

 


 

相關文章

【疫苗比較】消息：55歲女人接種科興疫苗3日後出現中風不治　一文看清3大供港疫苗比較
今日 13:28
【疫苗比較】消息：55歲女人接種科興疫苗3日後出現中風不治　一文看清3大供港疫苗比較
【疫苗接種】55歲女人接種疫苗後3日中風不治　孔繁毅：患者有高血壓及高血脂
今日 15:10
【疫苗接種】55歲女人接種疫苗後3日中風不治　孔繁毅：患者有高血壓及高血脂
【疫苗接種】55歲女子接種疫苗後急性中風不治　林文健：暫時未見到與接種疫苗有關
今日 16:36
【疫苗接種】55歲女子接種疫苗後急性中風不治　林文健：暫時未見到與接種疫苗有關
【疫苗接種】袁國勇稱復必泰疫苗「猛好多」　拆解哪些人士適合打「科興」疫苗
今日 16:20
【疫苗接種】袁國勇稱復必泰疫苗「猛好多」　拆解哪些人士適合打「科興」疫苗
疫情 外傭 聖安多尼學校 聖保羅男女中學 聖保羅書院 學校 聖保羅 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶