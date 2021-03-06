【學校停課】逾10宗初步確診　聖保羅男女中學及聖保羅書院停課14日　

▲ 兩間學校停課14日

本港疫情未止，今日（6日）新增8宗新冠肺炎確診個案，涉及2男6女，年齡為1至75歲，其中4宗為輸入個案，本地病例有4宗，當中2宗屬源頭不明。本港至今11,075宗確診個案。

早前確診個當中，有患者的兩名兒子及家中外傭初步確診，其中一人就讀聖保羅男女中學，中六學生，２月２４日最後一日面授，在宿舍住到3月4日，如果曾共用洗手間須密切接觸，另一名家人就讀、聖保羅書院中四，最後一天上學是3月4日，需要停課14日，如果明天確診，兩間學校需要強制檢測。

另外，一宗初步確診個案，女兒就讀聖安多尼學校，學校需要停課１４天。至於初步確診個案中，包括4宗屬源頭不明，詳情即看：【下一頁】

今日源頭不明確診個案中，２名患者行蹤涉及多間食肆，包括太古坊林肯大廈工作男會計確診，曾到KFC及碗碗香，了解行蹤即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋



