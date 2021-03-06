【疫苗接種】55歲女子接種疫苗後急性中風不治　林文健：暫時未見到與接種疫苗有關

▲ 一名55歲女人在官涌疫苗接種中心打科興疫苗，3日後中風不治。（資料圖片）

本港疫情未止，今日（6日）新增新增8宗新冠肺炎確診個案，其中4宗為輸入個案，本地病例有4宗，當中2宗屬源頭不明。

衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午交代疫情最新進展。

林文健指今日（6日）接獲醫管局通報一宗接種疫苗後出現嚴重事故的報告，一名55歲女士在3月5日出現急性中風，先送明愛醫院再轉送伊利沙伯醫院，之後心臟停頓，今晨不治。在3月2日曾經在官涌體育館接種新冠疫苗，向家屬致以深切慰問，暫時未見到個案與疫苗有關係，會交予專家委員會審視個案，以及死因裁判官跟進。

林文健指出，一旦獲得家屬同意，會為個案解剖作一步檢驗。

一名55歲女人接種科興疫苗3日後中風不治，詳情即看：【下一頁】

5個優先群組市民可網上預約接種科興或復星/BioNTech的「復必泰」疫苗。政府疫苗顧問專家委員會成員之一、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（6日）到西區中山紀念公園體育館接種由內地復星醫藥／德國藥廠BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗「復必泰」疫苗。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩﹑伍瑋瑋