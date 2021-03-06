  • 21°C
香港時間 : 2021306日 (六) 19:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】55歲女子接種疫苗後急性中風不治　林文健：暫時未見到與接種疫苗有關

社會 16:36 2021/03/06

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

一名55歲女人在官涌疫苗接種中心打科興疫苗，3日後中風不治。（資料圖片）

本港疫情未止，今日（6日）新增新增8宗新冠肺炎確診個案，其中4宗為輸入個案，本地病例有4宗，當中2宗屬源頭不明。

衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午交代疫情最新進展。

林文健指今日（6日）接獲醫管局通報一宗接種疫苗後出現嚴重事故的報告，一名55歲女士在3月5日出現急性中風，先送明愛醫院再轉送伊利沙伯醫院，之後心臟停頓，今晨不治。在3月2日曾經在官涌體育館接種新冠疫苗，向家屬致以深切慰問，暫時未見到個案與疫苗有關係，會交予專家委員會審視個案，以及死因裁判官跟進。

林文健指出，一旦獲得家屬同意，會為個案解剖作一步檢驗。

一名55歲女人接種科興疫苗3日後中風不治，詳情即看：【下一頁】

5個優先群組市民可網上預約接種科興或復星/BioNTech的「復必泰」疫苗。政府疫苗顧問專家委員會成員之一、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（6日）到西區中山紀念公園體育館接種由內地復星醫藥／德國藥廠BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗「復必泰」疫苗。詳情即看：【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩﹑伍瑋瑋

相關文章

【疫苗接種】袁國勇接種「復必泰」疫苗　指接種疫苗如戴口罩籲市民注射
今日 14:41
【疫苗接種】袁國勇接種「復必泰」疫苗　指接種疫苗如戴口罩籲市民注射
【疫苗接種】消息：55歲女人曾接種科興疫苗 3日後中風入院後死亡
今日 12:42
【疫苗接種】消息：55歲女人曾接種科興疫苗 3日後中風入院後死亡
【疫苗比較】消息：55歲女人接種科興疫苗3日後出現中風不治　一文看清3大供港疫苗比較
今日 13:28
【疫苗比較】消息：55歲女人接種科興疫苗3日後出現中風不治　一文看清3大供港疫苗比較
【疫苗接種】55歲女人接種疫苗後3日中風不治　孔繁毅：患者有高血壓及高血脂
今日 15:10
【疫苗接種】55歲女人接種疫苗後3日中風不治　孔繁毅：患者有高血壓及高血脂
【新冠疫苗】港大研究揭接種疫苗無阻病毒於鼻腔內複製　籲接種後仍需戴口罩防護
20:41 2021/03/04
【新冠疫苗】港大研究揭接種疫苗無阻病毒於鼻腔內複製　籲接種後仍需戴口罩防護
疫情 衞生署 衞生防護中心 劉家獻 袁國勇 科興 BioNTech 中風 肺炎 新冠肺炎

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶