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【新聞之花】前大台主播擁多個名牌手袋被批炫富　周嘉儀分享穿搭行頭總值逾40萬

娛樂 16:37 2021/03/06

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周嘉儀喜愛用名牌。

前TVB新聞主播周嘉儀早於2015年已離巢大台，現任職華盛證券市場部總監，平日也經常在社交平台分享生活，人氣熱度並未有因無再亮相幕前而減退。

周嘉儀被指愛炫富。（Instagram圖片）

炫富P圖引討論

周嘉儀一向熱愛分享OOTD，有穿上行政裝的照片，也有日常運動的照片，樂於分享生活。而她更擁有多個名牌手袋，而在飾物上不論耳環、手錶，及胸針也是選用名牌。

日前，她就貼出自拍照，手戴逾20萬的名錶，3隻手鈪並逾10萬，耳環最便宜亦要數千元一對，加上逾10萬的名牌手袋，行頭總值並逾40萬，令網民指她經常炫富，更笑指她應改名叫「周身名牌」。

不過，也有不少網民為她護航指喜愛用名牌沒有問題，最緊要是買得起！

周嘉儀自拍角度令五官比例奇怪。（Instagram圖片）

另外，周嘉儀最近一張自拍照中也引起討論指五官及比例奇怪，質疑她P圖過度令樣貌再進化。

為證外貌無變，周嘉儀就連續兩日貼出運動後的素顏照，及行山時的自拍，更Hashtag「山系女孩」及「山系嘉儀」，展現戶外好動時較樸素的一面。

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人氣女主播

周嘉儀畢業於香港浸會大學廣播新聞學學士，後進修獲得香港城市大學行政人員工商管理碩士，及加州大學柏克萊分校行政人員工商管理碩士。她早於2003年起已在TVB任職實習記者，其後留任港聞組記者一年。

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2005年，她加入成為新聞主播，曾同時擔任《香港早晨》、《午間新聞》、《新聞提要》、《晚間新聞》及《六點半新聞報道》的主播，至2015年離職。

由於周嘉儀的外貌標緻，故不時吸引觀眾討論，離職後也踴於經營社交平台，一直穩有人氣。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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