【疫苗接種】袁國勇稱復必泰疫苗「猛好多」　拆解哪些人士適合打「科興」疫苗

▲ 袁國勇打針後表示，科興疫苗的副作用少，注射後發燒率低於4%，但「復必泰」疫苗則可高於10%至20%，形容「猛好多」。

港府開展新冠疫苗自願接種計劃，惟本港至今有兩名患長期病患在接種科興疫苗後死亡，該款疫苗安全程度惹關注。政府疫苗顧問專家委員會成員之一、港大微生物學系講座教授袁國勇指，科興及「復必泰」疫苗的臨床數據，均顯示疫苗安全，兩者比較下，科興滅活疫苗炎症反應副作用較少，對長者來說，好處多過壞處。

袁國勇今日（6日）下午約2時半到西區中山紀念公園體育館的疫苗接種中心，接種由內地復星醫藥／德國藥廠BioNTech研發的「復必泰」新冠疫苗，同行者包括醫管局前主席梁智仁、香港大學內科學系榮休教授楊紫芝，以及新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。

袁國勇打針後表示，科興疫苗的副作用少，注射後發燒率低於4%，但「復必泰」疫苗則可高於10%至20%，形容「猛好多」，同時引起的炎症反應較多，製造出來的中和抗體及淋巴細胞導向的免疫都會較高，

我自己都已經64歲，但無心臟﹑腦血管閉塞情況，亦沒有控制得很差的長期病患，加上我是醫生，要常接觸病人，亦要在實驗室處理病毒研究，疫情下更經常需要到爆發疫情的地方視察， 經考慮後決定接種「復必泰」疫苗。

他說：

要用隻猛一啲，副作用多啲，保護力多啲嘅疫苗。

袁國勇重申，科興疫苗的炎症反應的副作用比較少，對部分老人家而言，是好處多於壞處，

如果我已經70至80歲，心臟血管又窄、腦血管又窄時，我就會選擇科興，就不會打BioNTech。

袁國勇稱，原本自己打算接種由港大研發的噴鼻式疫苗，但由於香港沒有廠房，疫苗需在外國生產，但現時仍未能出口，港大團隊正努力進行有關工作，疫苗在內地製造後，正安排來港做首期臨床測試。

袁國勇亦強調，無人向他施壓要接種疫苗，但擔心接種率會因為近日的死亡事件而有影響，希望由自己為自己接種疫苗，能夠給市民做一個示範及榜樣，以作解釋，

打疫苗有少少似戴口罩，若個個都打，超過7、8成人接種，疫情可以快點控制下來，大家可以正常上班﹑跟朋友出外吃飯等，而不用像現在般困難，經濟轉差﹑失業等。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩