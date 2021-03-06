【源頭不明】太古坊林肯大廈工作男會計確診　曾到多間食肆包括KFC及碗碗香【附行蹤】

▲ 本港新冠肺炎疫情未止。（林宇翔攝）

本港疫情未止，今日（6日）新增8宗新冠肺炎確診個案，涉及2男6女，年齡為1至75歲，其中4宗為輸入個案，本地病例有4宗，當中2宗屬源頭不明。本港至今11,075宗確診個案。

衞生防護中心公布，一名34歲電腦公司男會計確診，屬源頭不明個案之一，在鰂漁涌太古坊林肯大廈電腦公司工作的男會計，但已長時間在家工作，2月17日最後上班，在灣仔廣生行大廈B座居住，3月1日出現病徵，2日後求醫，前日（4日）交樣本後確診。

中心指，男患者於2月27及28日的傳染期內曾光顧多間食肆，包括新鴻基中心KFC﹑合和中心的匯軒﹑皇后大道東的「碗碗香」；亦曾於2月24日參加過位於尖沙咀安聯大廈物業投資講座，當時有戴口罩﹑無飲食，中心已聯絡參與講座的50多人做檢測，同日曾去過K11 MUSEA地下的洗手間，但只逗留約5至10分鐘。

另一宗源頭不明個案涉及一名75歲退休漢（編號：11,072），在將軍澳富寧花園獨居，3月3日出現病徵，召喚救護車送往急症室，曾到訪的食肆包括：

富寧花園南豐餐廳小廚

坑口邨聚好茶餐廳

寶琳邨大快活

富寶花園合興咖啡粉麵

灣仔文華冰廳

中心指，其餘2宗與早前個案有關的本地病例均屬確診者的家人，包括一名勞工處員工，其家中外傭及兩名兒子初步確診，二人涉及的學校及跟進安排詳情即看：【下一頁】。

另外一宗有關聯個案則為一名在九龍灣長期中心A座5樓502至503室「Outer Box Hong Kong Limited」工作的男士（編號：11,070），3月3日最後上班，其家中外傭及一名於聖安多尼學校就讀的女兒初步確診，3月3日最後上學，會建議學校停課14日。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩