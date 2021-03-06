  • 21°C
香港時間 : 2021306日 (六) 19:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【源頭不明】太古坊林肯大廈工作男會計確診　曾到多間食肆包括KFC及碗碗香【附行蹤】

社會 16:52 2021/03/06

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

本港新冠肺炎疫情未止。（林宇翔攝）

本港疫情未止，今日（6日）新增8宗新冠肺炎確診個案，涉及2男6女，年齡為1至75歲，其中4宗為輸入個案，本地病例有4宗，當中2宗屬源頭不明。本港至今11,075宗確診個案。

衞生防護中心公布，一名34歲電腦公司男會計確診，屬源頭不明個案之一，在鰂漁涌太古坊林肯大廈電腦公司工作的男會計，但已長時間在家工作，2月17日最後上班，在灣仔廣生行大廈B座居住，3月1日出現病徵，2日後求醫，前日（4日）交樣本後確診。

中心指，男患者於2月27及28日的傳染期內曾光顧多間食肆，包括新鴻基中心KFC﹑合和中心的匯軒﹑皇后大道東的「碗碗香」；亦曾於2月24日參加過位於尖沙咀安聯大廈物業投資講座，當時有戴口罩﹑無飲食，中心已聯絡參與講座的50多人做檢測，同日曾去過K11 MUSEA地下的洗手間，但只逗留約5至10分鐘。

另一宗源頭不明個案涉及一名75歲退休漢（編號：11,072），在將軍澳富寧花園獨居，3月3日出現病徵，召喚救護車送往急症室，曾到訪的食肆包括：

  • 富寧花園南豐餐廳小廚
  • 坑口邨聚好茶餐廳
  • 寶琳邨大快活
  • 富寶花園合興咖啡粉麵
  • 灣仔文華冰廳

中心指，其餘2宗與早前個案有關的本地病例均屬確診者的家人，包括一名勞工處員工，其家中外傭及兩名兒子初步確診，二人涉及的學校及跟進安排詳情即看：【下一頁】。

另外一宗有關聯個案則為一名在九龍灣長期中心A座5樓502至503室「Outer Box Hong Kong Limited」工作的男士（編號：11,070），3月3日最後上班，其家中外傭及一名於聖安多尼學校就讀的女兒初步確診，3月3日最後上學，會建議學校停課14日。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【本地玩樂】K11 MUSEA重開全港首個室內Legoland開幕　商場部署多項消費旅遊推廣吸客
今日 12:00
【本地玩樂】K11 MUSEA重開全港首個室內Legoland開幕　商場部署多項消費旅遊推廣吸客
【K11 MUSEA重開】K11 MUSEA今午重開　全部2000名員工及租客兩次檢測呈陰性
今日 10:28
【K11 MUSEA重開】K11 MUSEA今午重開　全部2000名員工及租客兩次檢測呈陰性
【K11 MUSEA重開】大批市民中午湧入商場　商場指已為店舖提供獨立鮮風並作檢查
今日 14:17
【K11 MUSEA重開】大批市民中午湧入商場　商場指已為店舖提供獨立鮮風並作檢查
疫情 會計 衞生防護中心 灣仔 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶