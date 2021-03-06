【健身婆婆】被老公批評「胖了」5年怒減33磅　90歲婆婆健身34年開zoom授徒

▲ 90歲婆婆健身34年，曾被老公批評「胖了」5年怒減33磅。

年齡只是數字！日本一名90歲的婆婆在65歲時，本來是個不運動的師奶，但當年因老公一句說話而被激發減肥，成功在5年減掉33磅。後來更愛上健身，以87歲之齡成為健身教練。最近因疫情關係，又轉戰zoom開班授徒！

日本90歲婆婆瀧島未香表示，開始健身是因丈夫的一句話。當年65歲的她是全職家庭主婦，身型較胖，褲子的腰圍是現在的2倍以上。她本來不承認自己肥，但有一日丈夫批評「你胖了」，於是她便發奮運動，開始健身。

▲ 瀧島未香65歲時是全職家庭主婦，身型較胖，褲子的腰圍是現在的2倍以上。

不久，她便迷上健身，5年成功減掉15公斤（33磅）。雖然減肥的目的已經達到，但她沒有放棄健身。繼續上課的她在79歲時更開始跟私人教練鍛鍊身體，87歲時，更收到成為健身教練的邀請。

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其教練指：

瀧島很熱愛健身，是她由內而外散發出來的。而且她還很會與人交流。每次指導她時，我都會覺得讓她當學生太可惜了，所以我非常希望做可以做教練。她一開始很畏縮，但結果超出我預期。

疫情下，瀧島未香每月都會提供1次60分鐘的Zoom課程，向20名40至60多歲的男女學生教授自己的「瀧島體操」和核心訓練。瀧島未香豐富的表情和聲音，牢牢抓住了學生的心。

▲ 疫情期間開zoom授課。

瀧島未香每日都會步行4公里及慢跑3公里。每日只睡3、4小時便足夠，晚上11點睡，翌日3點左右起床，然後開始散步和晨運。

4點左右出門步行4公里，然後慢跑3公里，再倒著走1公里。除非下雨，基本每日如是。

飲食上，她愛食發酵食品和蛋白質高食物，如烤馬鮫魚、三文魚、納豆、雞蛋、豆腐、泡菜、漬物等，並一定要加2盒納豆。

午飯則反而少吃，基本上吃一條香蕉、喝益力多就足夠，因為吃得太多會打瞌睡。

飯後便會打掃衛生、洗衫、做家務，有時還會做伸展運動。

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做伸展運動並不是勉強自己，越做越有成果，越覺得高興，越養成了習慣。

她表示，即使沒有課堂也是活動身體。不播音樂，集中精力做伸展運動，接着進行肌肉鍛鍊，慢慢練習2個小時。

做健身教練直到100歲

▲ 瀧島未香總是充滿正能量，希望做健身教練直到100歲。

她分享曾收到一名觀眾訊息，指本來有輕生的念頭，但見到瀧島未香如此健康和幸福，她對人生的態度也出現變化，過著積極的生活。

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自此，瀧島未香意識到自己所做的事，或可減少孤獨死或孤獨老人，所以她希望大家透過她的影片振作起來。

我的目標是讓所有人健康，希望做健身教練直到100歲！

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責任編輯：羅嘉欣