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【名潮食館群組】基因分析屬於同一源頭　料2月14日曾有隱形病人到K11 MUSEA引起傳播

社會 17:11 2021/03/06

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林文健指出名潮食館有環境污染情況。（林宇翔攝）

本港疫情未止，今日（6日）新增新增8宗新冠肺炎確診個案，其中4宗為輸入個案，本地病例有4宗，當中2宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午交代疫情最新進展。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出K11 MUSEA名潮食館群組共50人感染，包括商場內Cartier的2名員工、2名顧客，以及另外2名曾到商場的共6人，兩個群組的基因排序非常相似，相信是同一個群組，不排除在2月14日後前後有隱形病人曾到訪商場，引起超級傳播，相信該患者傳予Cartier2名訪客以及名潮食館的源頭病人。

衞生署衞生防護中心總監林文健解釋，針對名潮食館情況進行了跨部門的調查，發現有環境風險因素，當局調查了曾到所有個案有影響人士，或者停留的地方視察，通風系統出氣口未見有特別高風險因素，不過在名潮食館出風位，可能有機會有人曾吸煙，見到地下有煙頭，在不同地方包括餐廳入面茶房、手推車手柄都見到有陽性病毒，環境上見到有廣泛的病毒，帶有相當大的病毒量引起傳播。

林又健指出，有機會在共同活動地點發生，例如倒垃圾位置的通道、以及有病者有吸煙習慣，可能引起交叉感染。過往見到吸煙會減弱肺部功能，同時會除口罩、呼籲吸煙人士盡快戒煙。

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記者：伍瑋瑋

 

 

 

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