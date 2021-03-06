【初步確診】4宗屬源頭不明　涉醫生﹑地盤工人﹑退休女士及程式員【附詳情】

▲ 衞生署及醫院管理局舉行疫情最新情況簡報會。 （林宇翔攝）

本港疫情未止，今日（6日）新增8宗新冠肺炎確診個案，本地病例有4宗，當中2宗屬源頭不明；另有10多宗初步確診個案，4宗為源頭不明。

衞生防護中心公布，初步確診的源頭不明個案包括：

56歲的周偉文醫生，住大角咀銀海7座，無病徵，因工作原因作定期檢測，3月5日提交的樣本初步陽性。他在兩間診所工作，包括屯門柏麗廣場2312室荃康醫務中心及葵方角閣3座地下商場J1號室，潛伏期亦曾去過南昌新生會精神康復宿舍和葵涌康智梨木樹院舍，期間有穿保護裝備及戴口罩。中心已安排兩間院舍全數員工及院友做檢測，暫無院友列作密切接觸者。

32歲男程式員，住大南街258號，在加拿分道2號4樓「UNDONE LAB」上班，3月1日最後上班，若病人確診，公司約30名同事需強制檢測。他在潛伏期曾去過深水埗北河街街市及華嫂冰室；亦於2月26日到過K11 MUSEA戲院及4樓廁所，但當日無個案在同一場合出現。

73歲退休女士，住華境山路3海風花園1座，3月1日出現病徵，有求診中醫，3月5日到社區檢測留樣本後初步陽性。她在潛伏期或傳染期曾去過利舞台廣場的醉香村﹑九龍馬頭涌宋皇臺道飛行總會﹑九龍仔業主會﹑葵涌華景山莊百分百餐廳﹑圓方正斗粥麵專家及又一城「Cova」餐廳。

赤鱲角機場地盤工人，負責搭棚工作，承辦商為中國建築，住欽洲街1至9號，事前無病徵，公司要求下留樣本後初步確診，其工作地盤正興建無人駕駛列車及行李輸送的機場島段隧道，地點位於機場路近機場北的交匯處。中心已聯絡機管局，知悉地盤400多名員工於3月4及5日在恆常檢測下發現有關個案，有30多名與患者一起工作的人士須送往檢疫。

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記者：陳曉瑩