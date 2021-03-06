【科興疫苗】55歲女子以陪同長者的資格接種疫苗　左邊身無力入院揭腦中風　

▲ 劉家獻指出個案已轉交死因裁判官跟進。（林宇翔攝）

一名55歲女士在3月5日出現急性中風，先送明愛醫院再轉送伊利沙伯醫院，之後心臟停頓，今晨不治，患者在3月2日曾經在官涌體育館接種新冠疫苗。詳情即看：【下一頁】

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會時指出，該名患者有長期病患，包括高血壓、血脂高以及蛋白尿等，昨日７時多在工作地方覺得左邊身體無力，然後由救護車送入明愛醫院急症室，臨床徵狀及檢查顯示是腦血管栓塞的情況，將病人安排入急性中風的內科病房，在病房內醫生經過診斷及與家人討論後，提供一個溶栓中風的治療，即是希望呈注入藥物後令血管暢通。

接受有關藥物後，病人轉入廣華醫院神經外科加護病房，但到凌晨時分病人的情況轉差，心臟一度停頓，需要做心外壓等搶救，之後轉入深切治療部，可惜病人情況持續惡化，之後不治。

劉家獻指個案已轉交死因裁判官跟進，會一直與衞生署進行跟進研究。

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記者：伍瑋瑋