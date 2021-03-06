【K11 MUSEA重開】首日重開人山人海　袁國勇：商場鮮風量足毋須擔心

▲ K11 MUSEA重開首日重開人山人海

「K11 MUSEA」因爆疫閉館近一周消毒後，今日（6日）中午安全重開。面對反覆無常的疫情，K11 MUSEA迅速成立跨部門應變小組，協調各部門不斷提升本館防疫措施，近日更邀請了政府認可的承辦商及獨立專家、前測量師學會會長何鉅業，就通風系統進行詳細檢查，並實施以下四大防疫優化措施，全面保障本館員工及顧客的健康。

1.全面檢查食肆通風 助達政府新標準

K11 MUSEA向各商舖提供的鮮風量，較現行法例要求的平均超出三成。為了確保通風良好，在主動閉館期間委託四間政府認可的承辦商，為館內所有食肆進行全面檢查，結果均符合食環署現行要求。K11 MUSEA安裝的通風系統新而且高規格，除了鮮風櫃均使用接近醫院使用級別的濾網外，在出風前更會以紫外線UV消毒，確保輸出的鮮風安全無菌。















因應政府即將提高食肆內鮮風量要求，K11 MUSEA已聘請工程顧問，向租戶提供免費專業意見，協助全數食肆達到政府的新鮮風標準。此外，本館已購入數十部醫療級銀離子抗病毒空氣淨化機，能有效殺滅新冠病毒，將給予有需要的租戶，提升商舖內空氣質素。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，早前已由屋宇署及衞生防護中心總監林文健醫生詳細檢查通風及鮮風量。袁國勇指出K11 MUSEA是安全的，因視察後認為通風地方沒問題，而每個商戶通風系統都是分開的，廁所抽風亦做得很好。

2. 員工須每周檢測 確保健康才上班

為防範社區「隱形傳播者」，K11 MUSEA日前主動安排流動檢測車，為員工及租戶員工免費進行兩次病毒檢測，結果約2,000名員工均是「雙重陰性」，證明環境相當安全。為了讓員工及顧客更安心，K11 MUSEA將規定本館員工須每星期進行一次病毒檢測，結果呈陰性才可上班。

3. 食肆設「執枱專員」 本館設小隊定期巡查

K11 MUSEA陸續向食肆租戶提供「執枱專員」名牌，並會設立小隊定期巡查，確切執行政府的最新防疫規定。商場內亦已增設防疫告示，如保持1.5米社交距離、必須佩戴口罩等，職員亦會加強提醒顧客遵守相關防疫措施。

4. 採用高科技 24小時無間斷深層消毒

K11 MUSEA於主動閉館期間多次為公用空間、通風系統、食肆及店舖進行深層清潔及消毒，包括使用「超納米殺菌抗菌輕霧配方」，經美國MICROBAC驗測中心測試證明，能有效殺滅2019冠狀病毒。

商場亦添置了11部由香港公司研發的「智能消毒機械人」，可於24小時無間斷在館內自動導航噴灑消毒劑，而消毒劑已獲加拿大的英屬哥倫比亞大學認證，可有效殺滅2019冠狀病毒，亦通過由政府認可檢測中心反覆的安全測試，並獲創新科技署資助在醫院環境使用。

同時，K11 MUSEA採用由香港科技大學研發的「長效智能抗病毒塗層」，塗在館內的公用設施。有關塗層經由美國檢測機構MICROBAC驗測中心測試，能有效殺滅2019冠狀病毒，並可長效防護90日，K11 MUSEA將會定期塗在館內的公用設施。

K11 MUSEA日前獲悉個別租戶出現2019冠狀病毒病確診個案後，主動閉館6日作專業清潔及消毒，並主動安排流動檢測車，為員工及租戶員工先後進行兩次病毒檢測。截至今早，兩次檢測分別完成約2,000個檢測，全部檢測結果皆為陰性。商場今天順利重開，除了所有員工須出示陰性病毒檢測結果才可上班，職員亦會在各出入口為顧客量度體溫及消毒雙手，並確保員工及顧客在館內皆佩戴口罩，而洗手間、扶手及自動電梯等公用設施，亦會定時進行清潔消毒。

責任編輯：羅嘉欣