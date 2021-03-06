  • 21°C
香港時間 : 2021306日 (六) 19:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

跑馬地持鐵棒男遭警揮棍制服　警稱使用最低武力

社會 18:15 2021/03/06

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

（警方Facebook專頁圖片）

網上流傳一段短片，顯示多名警員手持警棍，於跑馬地制服一名男子，片中旁觀者稱該男子未有做任何事，有網民質疑警方使用過份武力。警方嚴正澄清，該男子是較早前手持武器闖入銀行指嚇職員的疑犯，警方接報到場，使用最低所需武力將其制服。

警方表示，昨日（5日）下午約5時，警方接報指一名男子持刀闖入跑馬地一間銀行，以武器指嚇銀行職員，其後逃去。警方派員在附近一帶搜索，於黃泥涌道鎖定疑犯，當時他不斷揮動手持的鐵棒，大聲尖叫，警員上前發出警告，要求疑犯放下武器，但他無視警告，警員遂以警棍制服該名56歲疑犯，並以「管有攻擊性武器」罪將其拘捕。

警方重申，警隊有嚴謹的武力使用守則，有關武力必定是為完成合法任務的最低所需武力，當目的已達，警方便會停止使用該武力。

警方說，案件已交由灣仔警區刑事調查隊第四隊調查，市民如有任何與案件有關的消息，或在上址目擊案發經過，可致電3660 7564與警方聯絡。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【確診數字】今日新增8宗確診個案　4宗本地個案包括2宗源頭不明
今日 16:31
【確診數字】今日新增8宗確診個案　4宗本地個案包括2宗源頭不明
【疫苗接種】袁國勇接種「復必泰」疫苗　指接種疫苗如戴口罩籲市民注射
今日 14:41
【疫苗接種】袁國勇接種「復必泰」疫苗　指接種疫苗如戴口罩籲市民注射
【疫苗接種】袁國勇稱復必泰疫苗「猛好多」　拆解哪些人士適合打「科興」疫苗
今日 16:20
【疫苗接種】袁國勇稱復必泰疫苗「猛好多」　拆解哪些人士適合打「科興」疫苗
跑馬地

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶