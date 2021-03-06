跑馬地持鐵棒男遭警揮棍制服　警稱使用最低武力

▲ （警方Facebook專頁圖片）

網上流傳一段短片，顯示多名警員手持警棍，於跑馬地制服一名男子，片中旁觀者稱該男子未有做任何事，有網民質疑警方使用過份武力。警方嚴正澄清，該男子是較早前手持武器闖入銀行指嚇職員的疑犯，警方接報到場，使用最低所需武力將其制服。

警方表示，昨日（5日）下午約5時，警方接報指一名男子持刀闖入跑馬地一間銀行，以武器指嚇銀行職員，其後逃去。警方派員在附近一帶搜索，於黃泥涌道鎖定疑犯，當時他不斷揮動手持的鐵棒，大聲尖叫，警員上前發出警告，要求疑犯放下武器，但他無視警告，警員遂以警棍制服該名56歲疑犯，並以「管有攻擊性武器」罪將其拘捕。



警方重申，警隊有嚴謹的武力使用守則，有關武力必定是為完成合法任務的最低所需武力，當目的已達，警方便會停止使用該武力。

警方說，案件已交由灣仔警區刑事調查隊第四隊調查，市民如有任何與案件有關的消息，或在上址目擊案發經過，可致電3660 7564與警方聯絡。

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記者：陳曉瑩