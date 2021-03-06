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【選舉制度】韓正北京晤港區政協　唐英年引述：改革選舉制度有必要及迫切性

社會 18:33 2021/03/06

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全國政協常委唐英年引述韓正指，改革選舉制度有必要性及迫切性。（經濟日報資料圖片）

全國兩會今日（6日）會繼續在北京開會，主管港澳事務的副總理韓正今早在北京接見港區全國政協委員，有與會者指，韓正提到改革選舉制度有必要性及迫切性，增加選委會及立法會議席有助提高代表性，又指處理政改後會集中精力解決民生問題。 

會面在政協大禮堂舉行。據了解，韓正提到反修例示威期間，有鼓吹「港獨」的反中亂港分子攻入立法會及破壞中聯辦，又到處打砸搶燒，中央頒布港區國安法後令香港由亂轉治，下一步要完善選舉制度，落實愛國者治港。

出席的全國政協常委唐英年在會面後表示，

沒有講到具體細節，只表示會擴大選舉委員會及擴大立法會，他強調屆時委員人數會增加，立法會議員人數會增加，即是以代議政制而言，人數代表會更加多，因此代表會更加好。

唐英年又指：

民主派不一定是攬炒派，因為民主派不一定是反中禍港，民主派不一定想摧毀香港整體發展利益，所以我很希望見到完善選舉制度後，我們仍能保持香港多元聲音的優勢。

身兼民建聯主席的政協委員李慧琼指，韓正希望在完善選舉安排後，集中精力解決經濟民生問題，

特別有印象他提到香港的房屋及科技創新方面，我們要向特區政府提出具體有力的意見，去處理香港的深層次矛盾，而其中的深層次矛盾，他點出了房屋。

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記者：林曉君

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