【天人永隔】5孩媽媽懷孕5月染疫流產亡　丈夫淚別摯愛誓父兼母職湊大孩子

▲ 美國一名5孩媽媽懷孕5個月染疫，腹中胎兒流產，她亦不幸離世。

喪親之痛無法言喻，家庭失去妻子和媽媽儼如失去支柱。美國一名5孩媽媽懷孕5個月時感染新冠肺炎，腹中第6個孩子流產，她亦不幸因器官衰竭於上月離世，遺下丈夫與5個未成年的孩子。丈夫心痛送別妻子，今後將父兼母職獨力湊大孩子。

第6胎流產 器官衰竭亡

據5孩媽媽的悼念網頁所述，1979年出生的Jane Yeh今年42歲，她於1月19日因呼吸困難入院，醫院很快確定她感染新冠肺炎。數天後她的情況急轉直下，處於昏迷狀態，並被送入深切治療部，需使用呼吸機維持生命。由於她的病情危重，腹中5個月的兒子不幸於1月27日流產。

Jane的病情一度穩定，可是一周後，她的血壓急速下降，醫生確定她受兩種細菌感染，導致敗血性休克，多個器官包括肝、腎、肺和心臟功能衰竭，最終她於上月20日不敵病魔離世。

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好媽媽不辭勞苦湊5孩

丈夫Jackson Yeh在Jane臨終時握住她的手，痛心跟摯愛永別。家人形容Jane是一位好妻子及好媽媽，事事以家庭為先。她一生大部分時間都在養育孩子，帶他們上學、教導他們做功課，並鼓勵他們做自己喜歡的事情。

即使照顧5個孩子不輕鬆，但Jane仍不辭勞苦帶他們參加不同的活動及旅行，擴闊他們的視野。她是愛狗之人，家中有十多隻小狗，她善良又樂於助人，總是很快就能與別人成為朋友，更贏得身邊每一個人的歡心。

單親爸爸籲珍惜眼前人

家人於本周四（4日）為Jane舉辦網上追思會，Jackson想起亡妻，表示後悔妻子生前沒給她更多關愛，他提醒其他男士要珍惜眼前人。子女亦分享媽媽生前點滴，Jane的大女兒難忘與媽媽一起推廣小狗食物，她至今仍難以接受媽媽離世的事實。而Jane的兒子稱，媽媽教會他成為一個更好的人。

Jane的朋友為她在GoFundMe眾籌，希望支持Jackson與家人應付喪葬費及Jane早前的住院費用。籌款目標為10萬美元（約77.6萬港元），目前已籌得逾8.7萬美元（約67.5萬港元）。

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責任編輯︰王明芳