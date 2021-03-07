【確診大廈】灣仔廣生行大廈B座、將軍澳富寧花園第1座須強制檢測　【附名單】

▲ 一名源頭不明個案居於灣仔廣生行大廈 B 座。（林宇翔攝）

本港疫情未止，3月6日新增8宗新冠肺炎確診個案，涉及2男6女，年齡為1至75歲，其中4宗為輸入個案，本地病例有4宗，當中2宗屬源頭不明。詳情即看：【下一頁】

4宗本地個案居住大廈：

西營盤居仁閣

灣仔克街6號廣生行大廈B座

將軍澳富寧花園第1座

荃灣愉景新城第1座

現時在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。新增4個指明地方被納入強制檢測公告。

強制檢測的途徑，即看：

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納入強制檢測名單:

新增一宗或以上確診個案

香港灣仔灣仔道 188 號／克街 6 號廣生行大廈 B 座

香港新界將軍澳寶寧路 25 號富寧花園第 1 座

污水樣本檢測呈陽性

香港新界天水圍天秀路 15 號天富苑齊富閣、善富閣、逸富閣及雅富閣

出現一宗或以上確診個案的工作場所

香港九龍紅磡紅鸞道 18 號祥祺中心 A 座 5 樓 502-503 室 OtterBox Hong Kong Limited

一名55歲女人，3月2日在官涌體育館接種科興疫苗，3月5日身體不適，懷疑出現中風，入住廣華醫院接受治療，延至凌晨4時多不治，專家委員會下周一會討論個案。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋