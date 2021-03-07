  • 20°C
香港時間 : 2021307日 (週日) 01:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【確診大廈】灣仔廣生行大廈B座、將軍澳富寧花園第1座須強制檢測　【附名單】

社會 00:36 2021/03/07

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

一名源頭不明個案居於灣仔廣生行大廈 B 座。（林宇翔攝）

本港疫情未止，3月6日新增8宗新冠肺炎確診個案，涉及2男6女，年齡為1至75歲，其中4宗為輸入個案，本地病例有4宗，當中2宗屬源頭不明。詳情即看：【下一頁】

4宗本地個案居住大廈：

  • 西營盤居仁閣
  • 灣仔克街6號廣生行大廈B座 
  • 將軍澳富寧花園第1座 
  • 荃灣愉景新城第1座

現時在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現一宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。新增4個指明地方被納入強制檢測公告。

強制檢測的途徑，即看：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

納入強制檢測名單:

新增一宗或以上確診個案

  • 香港灣仔灣仔道 188 號／克街 6 號廣生行大廈 B 座
  • 香港新界將軍澳寶寧路 25 號富寧花園第 1 座

污水樣本檢測呈陽性

  • 香港新界天水圍天秀路 15 號天富苑齊富閣、善富閣、逸富閣及雅富閣

出現一宗或以上確診個案的工作場所

  • 香港九龍紅磡紅鸞道 18 號祥祺中心 A 座 5 樓 502-503 室 OtterBox Hong Kong Limited

一名55歲女人，3月2日在官涌體育館接種科興疫苗，3月5日身體不適，懷疑出現中風，入住廣華醫院接受治療，延至凌晨4時多不治，專家委員會下周一會討論個案。詳情即看：【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

相關文章

【疫苗比較】消息：55歲女人接種科興疫苗3日後出現中風不治　一文看清3大供港疫苗比較
13:28 2021/03/06
【疫苗比較】消息：55歲女人接種科興疫苗3日後出現中風不治　一文看清3大供港疫苗比較
【疫苗接種】55歲女人接種疫苗後3日中風不治　孔繁毅：患者有高血壓及高血脂
15:10 2021/03/06
【疫苗接種】55歲女人接種疫苗後3日中風不治　孔繁毅：患者有高血壓及高血脂
【疫苗接種】55歲女子接種疫苗後急性中風不治　林文健：暫時未見到與接種疫苗有關
16:36 2021/03/06
【疫苗接種】55歲女子接種疫苗後急性中風不治　林文健：暫時未見到與接種疫苗有關
【疫苗接種】袁國勇稱復必泰疫苗「猛好多」　拆解哪些人士適合打「科興」疫苗
16:20 2021/03/06
【疫苗接種】袁國勇稱復必泰疫苗「猛好多」　拆解哪些人士適合打「科興」疫苗
【科興疫苗】55歲女子以陪同長者的資格接種疫苗　左邊身無力入院揭腦中風　
17:45 2021/03/06
【科興疫苗】55歲女子以陪同長者的資格接種疫苗　左邊身無力入院揭腦中風　
疫情 天富苑 疫苗 愉景新城 Discovery Park 愉景新城 肺炎 中風 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶