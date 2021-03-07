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【疫苗接種】55歲女人接種科興疫苗3日後中風死亡　許樹昌：患者屬中風高危一族

社會 00:54 2021/03/07

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許樹昌教授認為患者的中風及死亡，未必與疫苗有關係。（陳靜儀攝）

一名55歲女子曾接種科興疫苗，3日後中風入院不治，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會將於星期一開會討論事件，專家委員會召集人孔繁毅認為現時毋須暫停疫苗接種（詳情即看：【下一頁】），而政府專家顧問許樹昌指估計中風及死亡未必與疫苗有關係。

政府3月6日公布，自2月22日以來累計約83,400名人士接種了第一劑科興疫苗。3月6日則約有300名人士接種了第一劑復必泰疫苗。

5類不適宜接種疫苗人士，即看：

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對於再有市民接種疫苗後出現死亡個案，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，今次的個案涉及55歲女患者，她本身病歷屬中風高危一族，估計她中風及死亡未必與疫苗有關係。

腦血管有很大範圍缺血性中風，可以令身體出現變化，包括血壓跌、心臟停頓，注射溶血劑亦有5至6%機會缺血性中風位置會出血或其他地方出血，一定要解剖才能解答。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席疫情記者會時指出，該名患者有長期病患，包括高血壓、血脂高以及蛋白尿等，昨日７時多在工作地方覺得左邊身體無力，然後由救護車送入明愛醫院急症室，臨床徵狀及檢查顯示是腦血管栓塞的情況，將病人安排入急性中風的內科病房。（詳情即看：【下一頁】

劉家獻指出要等所有數據，甚至可能要解剖各方面評估報告，才能討論事件。被問到注射疫苗會否引發中風，他表示「應該是沒有的，沒有這個數據。」

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記者：伍瑋瑋

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