  • 20°C
香港時間 : 2021307日 (週日) 11:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【獎門人回巢】曾志偉表明不「清算」後生仔定軍心　陸浩明+馮盈盈+林穎彤見獎門人感興奮

娛樂 10:36 2021/03/07

分享：

熱門 林作 吳孟達 天氣潮濕 5000元消費券 新冠疫苗 靚太安樂窩 防敏 兒童健康 開心速遞 烹飪教煮

曾志偉向《#後生仔傾吓偈》眾主持派定心丸。

曾志偉回歸TVB並成為任副總經理，負責綜藝及音樂節目。志偉甫上任TVB高層立即做出成績，快速令三大唱片公司與TVB破冰。至於一直與曾志偉傳不和的余詠珊被「燉冬菇」後，有指曾志偉將把余詠珊勢力連根拔起，比如《聲夢傳奇》便突然要延期舉辦。

而被視為「余黨」節目的《#後生仔傾吓偈》，一直傳將被終止。日前《#後生仔傾吓偈》節目錄影期間，曾志偉以副總經理身份突然現身錄影廠，實地考察並向眾後生仔主持派定心丸，表明節目不會停播。

林曉峰跟林珊珊大女西瓜拍片　阿Lo透露暫時不跟曾志偉合作

陸浩明、馮盈盈、林穎彤高興表示獲曾志偉傳授主持技巧。（取自IG）

向「後生仔」派定心丸

本身也是主持能手的志偉更向現場的一班「後生仔」分享主持心得，一眾主持人陸浩明、馮盈盈、林穎彤都表示獲益良多，而 「波波」黃凱儀、呂靜文、王虹茵更稱見到「獎門人」既興奮又緊張。

事後曾志偉指因為外傳會刪除《#後生仔傾吓偈》，所以他親身到場向眾「後生仔」派定心丸，表示不會腰斬節目，只是會作出改革調節內容。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

計劃復辦藝訓班

另外，志偉稱讚現在的年青人都很能幹，懂得自己拍片、剪片兼主持，十分有前途。

他又透露，近日不斷與工作人員開會討論新節目，而且十分民主，由眾人齊齊投票決定節目方向。

之後，他還稱希望盡快復辦製作人員同藝人訓練班，希望為業界注入新血。

同場加映：滕麗名訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【馮盈盈完約】FYY入行5年自爆回復自由身　馮盈盈：來到完約離巢的一天
11:54 2021/03/06
【馮盈盈完約】FYY入行5年自爆回復自由身　馮盈盈：來到完約離巢的一天
【志偉破冰】曾志偉成功令TVB與唱片公司和好　向星夢歌手派定心丸
16:10 2021/02/24
【志偉破冰】曾志偉成功令TVB與唱片公司和好　向星夢歌手派定心丸
【總是有愛在隔離】古天樂抗疫片首發預告　曾志偉+許冠文+吳鎮宇為影業出力
14:59 2021/03/01
【總是有愛在隔離】古天樂抗疫片首發預告　曾志偉+許冠文+吳鎮宇為影業出力
曾志偉 陸浩明 馮盈盈 林穎彤 黃凱儀 余詠珊 娛樂人物職業 演員 ＃後生仔傾吓偈 綜藝節目

最高瀏覽

【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
19:14 2020/11/03
【颱風之子】前TVB主播彭國柱一索得男　新手爸爸笑阿仔大食︰我沖奶餵到無意識
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
17:27 2020/12/30
【主播爸媽】愛妻劉紫鳳被有線裁員　「颱風之子」潘蔚林一家Staycation賀結婚10周年
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶
16:42 2021/01/20
【BB來了】準媽媽關宛珊預產期4月　Patrick Sir盼陪妻入產房：親手剪臍帶