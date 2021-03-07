【獎門人回巢】曾志偉表明不「清算」後生仔定軍心 陸浩明+馮盈盈+林穎彤見獎門人感興奮
娛樂 10:36 2021/03/07
曾志偉回歸TVB並成為任副總經理，負責綜藝及音樂節目。志偉甫上任TVB高層立即做出成績，快速令三大唱片公司與TVB破冰。至於一直與曾志偉傳不和的余詠珊被「燉冬菇」後，有指曾志偉將把余詠珊勢力連根拔起，比如《聲夢傳奇》便突然要延期舉辦。
而被視為「余黨」節目的《#後生仔傾吓偈》，一直傳將被終止。日前《#後生仔傾吓偈》節目錄影期間，曾志偉以副總經理身份突然現身錄影廠，實地考察並向眾後生仔主持派定心丸，表明節目不會停播。
向「後生仔」派定心丸
本身也是主持能手的志偉更向現場的一班「後生仔」分享主持心得，一眾主持人陸浩明、馮盈盈、林穎彤都表示獲益良多，而 「波波」黃凱儀、呂靜文、王虹茵更稱見到「獎門人」既興奮又緊張。
事後曾志偉指因為外傳會刪除《#後生仔傾吓偈》，所以他親身到場向眾「後生仔」派定心丸，表示不會腰斬節目，只是會作出改革調節內容。
▼點擊圖片放大
+6
+5
計劃復辦藝訓班
另外，志偉稱讚現在的年青人都很能幹，懂得自己拍片、剪片兼主持，十分有前途。
他又透露，近日不斷與工作人員開會討論新節目，而且十分民主，由眾人齊齊投票決定節目方向。
之後，他還稱希望盡快復辦製作人員同藝人訓練班，希望為業界注入新血。
同場加映：滕麗名訪問
撰文 : TOPick柴犬出動