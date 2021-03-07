【姊妹情深】每日跑10公里增重為捐骨髓 7歲女童：只有我能救姊姊

▲ 琪琪堅持跑步10公里。

跑步能鍛煉身體，但日跑10公里卻不容易。內地一名年僅7歲的女童不愛運動，卻強逼自己每日堅持跑10公里，背後的原因令人動容，原來女童的10歲姊姊患上重症須骨髓移植救命，女童是最適合捐贈骨髓的人，但她體重過輕，醫生要求她增重，她決心每日鍛煉，盡早救回姐姐性命。

綜合內地傳媒報道，現年7歲的琪琪，自3月起每日在山東濟南泉城廣場跑步，她跑到氣喘氣喘吁吁，停下來短暫休息後再繼續跑，直至跑了10公里才回家休息。琪琪的媽媽心痛地表示，女兒每日跑完10公里後累癱昏睡，她心痛不已只能背著她回家，但為了救大女兒，她也只能鼓勵琪琪繼續堅持。

報道指出，琪琪的姊姊小涵今年10歲，但去年6月被診斷罹患嚴重再生障礙性貧血（又稱再生不良性貧血），最理想的治療方法就是進行骨髓移植，經過比對，琪琪是最適合的人選。不過由於琪琪體重過輕，醫生要求必須增重至25公斤才適合捐贈骨髓，但琪琪現時只有26公斤，只能透過運動鍛鍊身體增重。

琪琪的媽媽指，琪琪原本不喜歡運動，她也不知道姊姊生什麼重病，每日見到女兒跑到累癱，她都很猶豫，自己只能陪琪琪鍛煉，彌補內心的歉疚。琪琪卻表示，姊姊以前脾氣很好的，現在總亂發脾氣，但她知道自己要救姐姐。

我的身體越好，姐姐救治的希望就會更大一些，我得多鍛煉自己！

琪琪的學校已經開學，可現在為了姊姊，琪琪也無法到校繼續學習，去年的期末考試，琪琪語文數學都考了103（滿分105），可是琪琪還經常安慰著媽媽，不停地說，「姐姐一定會好起來的！」

報道更稱，琪琪家境並不富裕，媽媽為了照顧小孩，平日都靠丈夫打零工的工資維生，而為了治療小涵，每輸一次血小板就要花上1,740人民幣（約2500gang 元），現時已經負債20萬人民幣左右（約24萬），還不包括骨髓移植手術和術後服藥一年的費用，但琪琪救姐的故事經報道後，已有善心人士捐款。

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責任編輯：王明芳