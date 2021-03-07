【新冠肺炎】消息：今日新增約15宗確診個案 涉源頭不明個案設疫情記者會
社會 12:27 2021/03/07
本港新冠肺炎疫情未止，消息指，今日（7日）新增約15宗確診個案，涉源頭不明個案，衞生防護中心及醫管局下午會召開疫情記者會。
本港昨日（6日）新增8宗確診個案，涉及2男6女，年齡介乎1至75歲，其中4宗為輸入個案，本地個案有4宗，當中2宗屬源頭不明。詳情即看：【下一頁】
此外，昨日亦有逾10宗初步確診個案，其中2人分別就讀聖保羅男女中學及聖保羅書院，兩校須停課14日。詳情即看：【下一頁】
本港懷疑再有接種疫苗後死亡個案，一名55歲女人上周二（2日）在官涌體育館接種科興疫苗，周五（5日）身體不適，懷疑出現中風，入住廣華醫院接受治療，延至昨日凌晨4時多不治。詳情即看：【下一頁】
疫苗種類詳細數據：
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記者：陳子謙