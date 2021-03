【防疫好爸爸】陳豪深圳酒店單獨隔離照戴口罩　陳茵媺解釋：佢感覺較安全

49歲陳豪(Moses)在長達一年的疫情中從未鬆懈,在台慶更堅持戴外科口罩,以防感染妻兒,獲封為「防疫好爸爸」。最近陳豪要北上拍攝《白色強人II》,需先在深圳酒店單獨隔離21日,老婆陳茵媺在IG分享阿Mo隔空陪兒子玩過三關,見到他在酒店都戴口罩,防疫意識極高。

陳豪因有份參演新劇《白色強人II》要到深圳、上海等地取景,近日要先在深圳酒店隔離21日,總共與妻兒分隔兩地差不多2個月。

這位廿四孝爸爸隔空都要陪伴子女,陳茵媺(Aimee)在IG發文表示,當晚是阿Mo隔離第二日,在小朋友睡前,阿Mo跟小朋友用平板電腦玩線上遊戲「過三關」,見到兩個仔都笑得開懷,隔住個mon見到爸爸都好開心。

有網民見到阿Mo在酒店單獨隔離都戴上口罩,Aimee在留言回覆網民解釋︰

Hihi! bc he feels that its safer.(因為他感覺這比較安全)