【防疫好爸爸】陳豪深圳酒店單獨隔離照戴口罩　陳茵媺解釋：佢感覺較安全

▲ 陳豪在深圳酒店單獨隔離都戴口罩，防疫意識極高。

49歲陳豪（Moses）在長達一年的疫情中從未鬆懈，在台慶更堅持戴外科口罩，以防感染妻兒，獲封為「防疫好爸爸」。最近陳豪要北上拍攝《白色強人II》，需先在深圳酒店單獨隔離21日，老婆陳茵媺在IG分享阿Mo隔空陪兒子玩過三關，見到他在酒店都戴口罩，防疫意識極高。

陳豪因有份參演新劇《白色強人II》要到深圳、上海等地取景，近日要先在深圳酒店隔離21日，總共與妻兒分隔兩地差不多2個月。

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這位廿四孝爸爸隔空都要陪伴子女，陳茵媺（Aimee）在IG發文表示，當晚是阿Mo隔離第二日，在小朋友睡前，阿Mo跟小朋友用平板電腦玩線上遊戲「過三關」，見到兩個仔都笑得開懷，隔住個mon見到爸爸都好開心。

有網民見到阿Mo在酒店單獨隔離都戴上口罩，Aimee在留言回覆網民解釋︰

Hihi! bc he feels that its safer.（因為他感覺這比較安全）

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網民大讚阿Mo謹慎自律，並指出酒店是中央冷氣系統，不應輕視；連《陀槍師姐2021》拍檔宣萱也留言大讚，他是個優秀的爸爸。

陳豪自律戴口罩防疫出晒名，TVB早前舉辦的台慶雲集超過200名藝人出席，但全場僅得阿Mo一人全程戴上外科口罩，其他藝人只戴透明口罩，部分人甚至無戴口罩。其後在TVB頒獎禮，陳豪照樣「另類地」戴上外科口罩，僅在上台做頒獎嘉賓及走紅地毯時短暫脫下口罩。

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他曾就此解釋，明白藝人同事為了不想影響妝容而不戴口罩，但他坦言自己要確保妻兒安全，還表示防疫非一個人的事，一人確診就連鎖性爆發，「總之不可以掉以輕心﹗」

阿Mo返回家中，無論入廚房煮食、BBQ、還是為兒子剪頭髮，他依然口罩不離臉，不怕辛苦侷促，最重要做好身教，成為兒子的好榜樣。

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責任編輯︰林綺玲