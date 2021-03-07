【良心僱主】女傭開工首日不適入住ICU 好僱主負債93萬元救回一命

▲ 朱莉留醫27日，現時已被送回國繼續治療。

好外傭難求，好僱主也難求。菲律賓一名女傭今年1月15日抵達僱主即感到不適，病情其後更惡化需留醫ICU，留醫27日後救回一命。女傭現時已被送回菲律賓休養與家人團聚，但她的僱主卻面對一大筆債務，女傭醫藥費及救護飛機的費用共高達16萬新加坡元（下同、約93萬港元），網上眾籌只籌到約5萬元，但僱主卻只著她專心養病。

綜合《聯合早報》及《聯合晚報》報道，現年34歲的女傭朱莉來自菲律賓馬尼拉，她今年受僱於新加坡的陳姓僱主，她抵達新加坡隔離14日後，今年1月15日正式到陳先生家開工。陳先生表示，朱莉的體檢報告沒有問題，但開工第一天已經向他表示感到不適，之後病情持續惡化，診斷後發現她患上皮膚病，全身長紅斑，更有腎肺衰竭和肺癆，隨時可能性命不保，被送進ICU救治。

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朱莉留醫27日後，雖然身體虛弱且持續發燒，但病情已經穩定，已經不須再用呼吸機，經醫生評估過後，已於3月5日已乘搭醫療專機回家繼續救治，並與家人團聚。陳先生說，27日的醫療費加上救護飛機的費用，整個醫藥費高達16萬元，目前不得不由自己承擔。

我當然願意為她出錢治病，可妻子和我都是普通上班族，兩名女兒分別是18歲和14歲，都還在念書，這筆費用對我們來說是個負擔。

報道指出，朱莉原本在菲律賓任職牧師，因經濟環境才到新加坡打工，朱莉的家人知道她的病情後也相當擔心，可惜無能為力。朱莉乘坐救護飛機回到菲律賓，需要轉乘救護車前往當地醫院繼續救治，朱莉的哥哥也表示無法承擔，陳先生最後給800元讓他們應急。

朱莉對陳先生的舉動一無所知，陳先生也沒有告訴她，只是向她表示要專心養病。陳先生也說，目前他已在募捐平臺GiveAsia發起眾籌活動，但目前只籌到5萬元，與要支付的全額費用相去甚遠。

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責任編輯：王明芳