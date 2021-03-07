【疫苗中風】張建宗稱政府公開透明做好監察工作　強調科學為本看疫苗安全

▲ 政務司司長張建宗早前到中央圖書館疫苗接種中心接種科興疫苗。（資料圖片）

衞生署昨日（6日）接獲醫管局呈報的另一宗懷疑與接種疫苗後出現嚴重的異常事件報告，涉及一名55歲女士接種科興疫苗後出現中風，入院搶救後不治，疫苗臨床事件評估專家委員會，將於明日（8日）開會進行因果關係評估。政務司司長張建宗表示，明白有部分人可能因事件感到擔心，但他認為要以科學為本看疫苗安全，政府會以公開、透明和負責任的原則，定期發放及更新疫苗相關資料，做好接種和監察工作。

張建宗又指，食環署在2月18日至3月2日期間共巡查餐飲處所超過13,900次，及向涉嫌違反第599F章規定的餐飲業務負責人作出13宗檢控，有關負責人未有採取某些規定或限制，包括佩戴口罩、餐桌之間的距離或隔板或每一餐桌可容納的人數上限，須下午6時後禁止堂食和開放營業期間只可2人一枱，為期3天或7天不等。

同期，食環署亦向一名涉嫌違規的公眾娛樂場所負責人作出檢控，有關負責人亦因沒有展示載有「安心出行」場所二維碼的海報及為進入處所的人士量度體溫，而須關閉處所14天，以減低有關處所內的傳播風險。執法人員其後因發現該處所並未關閉而再次向相關公眾娛樂場所負責人作出4宗檢控。

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責任編輯：陳子謙