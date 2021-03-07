【供定唔供】外父外母俾兩成首期助買樓　要求只落女兒名女婿獨力供30年

▲ 台灣一名男子在外父外母幫助下買樓，被要求物業歸妻子名下，令他甚為不忿。

供樓問題容易引起家庭糾紛，台灣一名男子因妻子懷孕，打算買樓建立「安樂窩」，外父外母聽後表示願意幫忙付兩成首期，卻附帶條件，要求物業登記在女方名下，令男子感到不忿。

台灣有網民早前在網上討論區「批踢踢實業坊」上發文，指其友人去年結婚，其懷孕妻子臨盆在即，外父外母認為兩人應盡快置業，表明願意支付兩成首期。

友人與妻子得知後非常高興，四出睇樓後看中一個單位，此時外父外母突然表示，由於首期由他們支付，要求物業只登記在女兒名下，令男子感到無奈。外母更指希望女兒分娩後當全職媽媽，暗示女婿要獨力供樓。

男子表示，雖然他的月入足夠供樓，但無法接受為不屬自己名下的物業供款30年。男子也曾向妻子反映，指寧願自己存錢支付首期，卻遭拒絕。女方指身邊很多朋友都是「老公買樓落老婆名」，認為此舉沒有問題。

帖子引來網民討論，網民提出不同意見：

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責任編輯︰王明芳