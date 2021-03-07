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【新冠肺炎】羅致光稱女性在抗疫戰貢獻明顯值得肯定　特首明將分享支援政策

社會 11:32 2021/03/07

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羅致光在網誌表示，女性在這場抗疫戰中的貢獻尤為明顯。（資料圖片）

明天（8日）是國際婦女節。勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，女性在這場抗疫戰中的貢獻尤為明顯。除了領軍的都是女性外，許多醫護人員、院舍照顧人員均是女性。她們無懼挑戰，緊守崗位，悉心照顧病患、扶持老弱，值得社會肯定。

他又指，香港的勞動人口中，婦女佔了一半，不少都是雙職婦女。作為家庭照顧者，婦女日常照顧家中長幼，面對龐大的壓力。為加強對照顧者的支援以減輕她們的負擔，政府今年着力完善社區上的配套，為幼兒照顧、安老及康復服務的福利設施制訂以人口為基礎的規劃比率。

羅致光說，要有效推動婦女發展，必須社會各界積極參與。政府已建立一個公私營、跨界別的「性別課題聯絡人」網絡，當中包括政府及上市公司和社福界的代表，共同推動及實踐性別主流化。他樂見愈來愈多私營企業響應政府的呼籲，透過支持母乳餵哺、容許彈性上下班時間、提供比法例要求更長的產假等，支援職場上的婦女。

他又透露，明日將與行政長官林鄭月娥，以及婦女事務委員會主席，以視像形式與市民慶祝。行政長官屆時會分享政府不同政策局及部門，對婦女的支援政策及措施。

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責任編輯：陳子謙

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